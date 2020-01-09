知名美妝品牌捐出單日100%營業額　助澳洲野火救援行動

▲延燒4個多月的澳洲大火災情慘重引發全球關注，許多名人紛紛帶頭捐款救災。（圖／達志影像／美聯社、翻攝IG@ chrishemsworth）

記者張毓容／台北報導

引發全球關注的澳洲野火從去年9月延燒至今還未獲得控制，4個多月來災情慘重，燒掉了大約1.5個台灣面積大的森林和住宅，粗估至少5億隻動物葬身火窟，嚴重破壞當地生態，許多名人如「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、妮可基嫚（Nicole kidman）紛紛帶頭捐款救災，而今日更有知名美妝品牌宣布將捐出單日營業額，100%全額捐助野火救援行動。

▲擁有玫瑰護手霜、活膚露等人氣美妝品的茱莉蔻，是澳洲知名天然保養品牌。（圖／品牌提供）



源自澳洲的知名美妝品牌Jurlique茱莉蔻，以高效有感的天然植萃保養聞名，也是享譽國際的澳洲美妝品牌代表之一，像是玫瑰護手霜、玫瑰活膚露等都是網上的人氣經典商品，其在澳洲東南方的阿得雷德山地區更擁有專屬的純淨農莊，在這片現今少數未受污染的珍貴土地上，茱莉蔻堅守超越有機的活機農耕栽作法，以遵循大自然定律、友善生態循環的方式，孕育萃煉出無數富含高效活性的植物保養能量，在呵護肌膚同時，也友善自然資源。

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▲茱莉蔻農莊距離野火肆虐地區不到20公里，也將把1/9單日營業額全數捐助救援救援行動。（圖／品牌提供、翻攝IG@jurlique）



而持續延燒中的澳洲野火已摧毀澳洲東南部大片地區，距離在阿雷德雷山丘上的茱莉蔻農莊不到20公里。茱莉蔻於今日（9日）宣布，將以紐澳地區專櫃的單日營業額，100%全額捐贈「澳洲紅十字救援基金會」，以及非營利組織「野生動物救援組織」，共同守護地球純淨之地。

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