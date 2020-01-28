4個步驟開啟一整年自信　鼠年更順更好

▲新的一年用4個問題，讓積極心態開始。（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

新的一年來臨了，正是回顧去年、展望明年的時候，先別急著馬上給自己設下目標，透過4個問題回想去年，開啟自己的幸福感與自信，讓新的一年從開朗氣氛開始很重要，可以從這幾步開始，可以用回想的方法，或是寫下來。

去年最喜歡的回憶與成就

完成了一個令人興奮的專案，或是達成了困難的挑戰，別這樣讓它過去，好好寫下來或細細回想，不一定要是件大事，可能是個人的小確幸，像是終於完成一個人出國旅行也可以，因為在回想過去時，人很容易聚焦在「過去多麼失敗」的事情上，透過回想自己的優點，能增加自己的忍耐力跟自信心，也更容易對新的一年樂觀。

▲寫下去年讓你開心難忘的成就。

製作感謝清單

去年一整年受到什麼幫助？或是有任何值得感謝的事物，都可以再回想一下，藉以釐清自己生命中最重視什麼，也重新審視自己將來想要以什麼樣的方式存在。

▲感謝你想感謝的人與遇到的事物。

寫出新一年的「花絮」

面對即將開展的一年，試著寫出5件「自己期待的事」，它並非增加責任的清單，這份清單中列出的事物，應該是你所期待的、完成後會覺得幸福的，當然也包括小確幸，像是想去美國看大峽谷，或是幫媽媽50歲生日舉辦一個盛大派對。

▲寫出針對新的一年，想要有的人生花絮。

想像未來的自己，寫一封信給現在的你

假設自己已經達到新一年的完全任務，然後寫一封信給現在的自己，透過「未來」來鼓舞「現在」，心理學表示，透過這樣的連結，能將難度高的變化因素轉為可能，更應幫助自己成功的達成目標，最重要的是先預設自己能夠做到。

▲寫些來自未來自己的訊息，鼓勵現在的你。