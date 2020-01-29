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不想再花時間在爛工作上　用4個問題決定去留

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▲女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲趁新的一年好好審視自己的方向。（圖／unsplash）

編輯／借借

年終到位、新的一年又要來臨，是否浮現出想轉職的心態？想審視新一年的未來職涯，就趁這時好好回想，去年究竟在工作上獲得什麼？我是否要繼續下去？有建議表示問自己以下4個問題，有助於幫你釐清思緒，好好決定新的一年是否能航向偉大的航道。

▲▼ 職場,求職陷阱。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲對生活或工作覺得洩氣，不妨好好思考。（圖／pakutaso）

工作有意義嗎？
說真的，賺錢當然是工作的動力，但成就感不是，除非薪水是一份巨大的金額，或許可以說服自己這是一種成就感，但多半人不是，除了薪水外，列出過去一年個人覺得是工作上的成就，像是做了一件事增進了生活品質嗎？有幫助到任何人嗎？對社會上有貢獻嗎？工作需要一個意義，如果只有微薄的薪水，或許換份更認同的工作是可以的。

專業技能夠嗎？
在這個世事多變的世代，每個工作都是「多工狀態」，只靠一招打天下的時代已經過去，更無法支撐你一輩子，連超商店員都要煮咖啡、代收貨、繳帳單、幫影印等，之前會的技術可能不到1年就淘汰，現在的工作能允許有時間跟餘力學習新的技能，才不至於在未來被淘汰。

▲職場,工作,老闆,示意圖。（圖／unsplash）

▲是否有足夠專業技能與動力可以應付未來。（圖／pakutaso）

賺的薪水足夠嗎？
大部分人其實都沒有記帳的習慣，新的一年是時候好好審視你賺的錢「夠不夠用」，檢查自己的薪水、獎金、年終與其他收入，是否真的足夠維持一定需要水準的生活，若逼近臨界點，就在新的一年準備跟公司談加薪，或是跳槽為自己加薪。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲適時提出加薪的需求，不要一直委屈自己。（圖／pakutaso）

未來規劃
沒有任何時候比一年起頭，更適合思考自己未來軌跡了，想想1年後、3年後與5年後的你，應該達到什麼樣的里程碑，條件跟目標都越清晰越好，就像賦予自己一個任務，你會不斷提醒自己要前進，並在潛意識中往那個方向邁進。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 規劃, 2020, 新年
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