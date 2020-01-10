「不管妳變成什麼樣子，我都喜歡」別輕易相信男人的這3句話

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

先前網路上曾流傳了一句很紅的話：「男人的嘴，騙人的鬼。」兩個人剛在一起時，濃情蜜意，誰不曾對另一半說出甜膩但沒有實質意義的情話？但甜言蜜語聽聽就好，別太認真還硬要當真，尤其是以下這3句話，猶如隨時會跳票的「空頭支票」，就算再愛一個人，也千萬別傻傻相信，否則最後受傷的還是自己。

1.「妳什麼樣子我都喜歡」



許多女生一定都有這個經驗，第一次要在男友面前露出素顏時，都會忐忑不安，用各種方法讓素顏狀態好一些，不少男生都會對女生說「妳素顏比較美」；又或是妳第一次在男友面前真的做自己，不演小鳥胃，肚子餓就大吃，吃完又怕胖，他可能也會對妳說這句「不管妳變成什麼樣子，我都喜歡。」

千萬別真的相信這句話，從此開始懶散照顧自己，在他面前邋遢、素顏成常態，多少女生都因為產後身材變形或忙於照顧小孩忽略自己，而被另一半嫌棄變成「黃臉婆」。大多數男人都是視覺動物，當你們的感情濃烈時，他們的包容度當然比較大，但一旦兩人感情慢慢趨於平淡時，甜蜜時期的「夢幻濾鏡」也會隨之消失。

2.「在我心裡妳才是最重要的」



很多男生在碰到懶得解釋的狀況或另一半不滿時，都會用這一句來「安撫」女生，但在他心裡可不一定真心這麼想。其實要看一個人是否真的在意你，別光聽他說，還是要看他怎麼做，他向妳承諾的事是否說到做到，他對妳是否言行一致？別每次受委屈就傻傻相信他這句話，還說服自己「至少在他心裡我還是最重要的！」

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3.「別太辛苦了，我養妳」



現代社會講求兩性平等，早已有不少女性投入職場工作，有些男生看到另一半工作很辛苦，會很心疼而說出「我養妳」之類的話，他們說的時候或許是真心想讓妳依靠，也很捨不得妳，但別傻傻相信，真的辭掉工作給他養，因為他們未必養得起妳！

就算養得起，「吃人嘴短，拿人手軟」，當兩人之間發生衝突，許多人都容易會有「我辛苦賺錢養妳，就該什麼都聽我的」老大心態，或是當感情不再甜蜜，曾經的那句「我養妳」就會變成「妳是靠我養的！」工作除了讓妳經濟獨立，那也是妳展現自我、拓展自己社交圈的必要管道，別主動放棄自己的保障。

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