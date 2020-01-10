亮･珠寶／卡地亞百萬美洲豹趴在關穎指間　慵懶模樣好想秀秀　

▲關穎的美洲豹鑽戒慵懶地趴在她的指間，相當吸睛。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

關穎與胡瓜乾女兒香蜜拉、侯佩岑等姊妹淘的午餐約會，戴著卡地亞（Cartier）PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹鑽戒好亮眼，因為是一只雙腳伏在她的食指與中指之間的美洲豹，其慵懶模樣讓人好想輕撫，這正是橫越百年以來，美洲豹設計姿態萬千的魅力，永遠都有驚喜。

▲美洲豹首度以具象方式呈現在1917年製的卡地亞化妝盒上。（圖／卡地亞提供）

1914年美洲豹首度出現在卡地亞的作品中，是取其斑點元素點綴鑽錶，而真正完整形象是在路易卡地亞（Louis Cartier）1917年送給貞杜桑（Jeanne Toussaint）的黑色縞瑪瑙化妝盒上，呈現一隻身處在兩顆柏樹之間的美洲豹，爾後擔任品牌高級訂製珠寶總監，將美洲豹轉化為立體，豐富創作被暱稱為「美洲豹女士」。

▲溫莎公爵夫人是最有名的美洲豹珠寶收藏家，她將美洲豹胸針別於腰際。（圖／卡地亞提供）

▲溫莎公爵夫人1949年訂製站在152.35克拉凸圓形喀什米爾藍寶石上的立體美洲豹胸針。（圖／卡地亞提供）

溫莎公爵夫人（Duchess of Windsor）是最有名的美洲豹珠寶收藏家之一，1948年首度向卡地亞訂製立於凸圓形祖母綠上的美洲豹胸針，第二款是最為人熟知、站在152.35克拉凸圓形喀什米爾藍寶石上的立體美洲豹胸針，此款設計被誤以為豹頭可轉動，當溫莎公爵夫人在宴會中累了，會將豹頭轉至左側，含蓄地暗示公爵該回家休息了，卡地亞表示非此藍寶石款而是另有其作，可確認的是至今仍不斷推出活動式的美洲豹高級珠寶，深受貴客歡迎。

▲與關穎戒指相似款地PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹藍寶石戒指，6,800,000元。

關穎便是美洲豹系列的擁護者，除了擁有慵懶模樣的美洲豹鑽戒，她還戴過與侯佩岑撞同款的豹頭造型戒指、PANTHÈRE 1925系列K金鑲鑽腕錶，連鏡框邊裝飾豹頭的太陽眼鏡都沒錯過，她透露美洲豹作品都是好多年的收藏了，甚至有十幾年前的設計，已是經久不衰最具代表性的經典。她將此收藏心得運用在做人的道理上，po文表示「做人應當也是這樣，有著自己個人風格態度，保有中心思想，不恐懼不動搖，且內心有深度，思維堅韌強大」，美洲豹的啟發，很深刻。

▲關穎戴豹頭造型的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指785,000元。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎收藏的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹太陽眼鏡（上，順時針方向）23,000元，PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指785,000元，LOVE全鋪鑽手環1,250,000元，PANTHÈRE 1925系列K金鑲鑽腕錶未定價。（圖／翻攝kwanterri IG）