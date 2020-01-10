fb ig video ETtoday search mobile

亮･珠寶／卡地亞百萬美洲豹趴在關穎指間　慵懶模樣好想秀秀　

> >

▲關穎Cartier美洲豹 。（圖／翻攝關穎IG）

▲關穎的美洲豹鑽戒慵懶地趴在她的指間，相當吸睛。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

關穎與胡瓜乾女兒香蜜拉、侯佩岑等姊妹淘的午餐約會，戴著卡地亞（Cartier）PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹鑽戒好亮眼，因為是一只雙腳伏在她的食指與中指之間的美洲豹，其慵懶模樣讓人好想輕撫，這正是橫越百年以來，美洲豹設計姿態萬千的魅力，永遠都有驚喜。

▲▼ Cartier美洲豹 。（圖／品牌提供）

▲美洲豹首度以具象方式呈現在1917年製的卡地亞化妝盒上。（圖／卡地亞提供）

1914年美洲豹首度出現在卡地亞的作品中，是取其斑點元素點綴鑽錶，而真正完整形象是在路易卡地亞（Louis Cartier）1917年送給貞杜桑（Jeanne Toussaint）的黑色縞瑪瑙化妝盒上，呈現一隻身處在兩顆柏樹之間的美洲豹，爾後擔任品牌高級訂製珠寶總監，將美洲豹轉化為立體，豐富創作被暱稱為「美洲豹女士」。

▲▼ Cartier美洲豹 。（圖／品牌提供）

▲溫莎公爵夫人是最有名的美洲豹珠寶收藏家，她將美洲豹胸針別於腰際。（圖／卡地亞提供）

▲▼ Cartier美洲豹 。（圖／品牌提供）

▲溫莎公爵夫人1949年訂製站在152.35克拉凸圓形喀什米爾藍寶石上的立體美洲豹胸針。（圖／卡地亞提供）

溫莎公爵夫人（Duchess of Windsor）是最有名的美洲豹珠寶收藏家之一，1948年首度向卡地亞訂製立於凸圓形祖母綠上的美洲豹胸針，第二款是最為人熟知、站在152.35克拉凸圓形喀什米爾藍寶石上的立體美洲豹胸針，此款設計被誤以為豹頭可轉動，當溫莎公爵夫人在宴會中累了，會將豹頭轉至左側，含蓄地暗示公爵該回家休息了，卡地亞表示非此藍寶石款而是另有其作，可確認的是至今仍不斷推出活動式的美洲豹高級珠寶，深受貴客歡迎。

▲▼ Cartier美洲豹 。（圖／品牌提供）

▲與關穎戒指相似款地PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹藍寶石戒指，6,800,000元。

關穎便是美洲豹系列的擁護者，除了擁有慵懶模樣的美洲豹鑽戒，她還戴過與侯佩岑撞同款的豹頭造型戒指、PANTHÈRE 1925系列K金鑲鑽腕錶，連鏡框邊裝飾豹頭的太陽眼鏡都沒錯過，她透露美洲豹作品都是好多年的收藏了，甚至有十幾年前的設計，已是經久不衰最具代表性的經典。她將此收藏心得運用在做人的道理上，po文表示「做人應當也是這樣，有著自己個人風格態度，保有中心思想，不恐懼不動搖，且內心有深度，思維堅韌強大」，美洲豹的啟發，很深刻。

▲關穎Cartier美洲豹 。（圖／翻攝關穎IG）

▲關穎戴豹頭造型的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指785,000元。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎Cartier美洲豹 。（圖／翻攝關穎IG）

▲關穎收藏的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹太陽眼鏡（上，順時針方向）23,000元，PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指785,000元，LOVE全鋪鑽手環1,250,000元，PANTHÈRE 1925系列K金鑲鑽腕錶未定價。（圖／翻攝kwanterri IG）

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Panthère de Cartier, 美洲豹, 貞杜桑, 關穎, 溫莎公爵夫人
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼

怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼

王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感

王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝 金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　 C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價 陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎 俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面