等半年的檸檬塔、辣子麵　值得一訪再訪的台中餐廳TOP 10，快收進口袋清單中

經過2019年整年度的洗禮，台中有哪些餐廳是大家一吃再吃，不斷造訪的店家呢？

TOP 10／別嗆大叔

西區模範市場

這家咖哩飯隱藏在傳統市場裡面，從晚餐時段開始營業至晚上十點左右，酥脆的炸雞與炸豬排沾上日式咖哩溫和的風味，再搭配老闆自製的小魚乾辣椒，微刺激口感引出食慾，絕對不只是好看的網美店喔！

▲（圖／美食客weiwei提供）

TOP 9／堅果小巷 HEYNUTS ALLEY CAFE

西區大仁街

來水泥工業風老宅享受一場早午餐饗宴吧！新鮮的蔬食鮮果，還有醃製入味的低溫烹調雞胸肉，以及手撕豬，都是健康又營養均衡的美味料理，從美食到空間氛圍都不馬虎。

▲（圖／美食客神奇小吃貨提供）

TOP 8／樂丘廚房

龍井區台灣大道五段

這家珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅必吃不後悔，軟綿的口感搭配Q珍珠，淋上奶茶醬甜滋滋的口味超級療癒，這家店的龍蝦義大利麵更是整隻端上桌，吃完一頓超滿足！

▲（圖／美食客小仙女提供）

TOP 7／旅禾 泡芙之家

西區民生路

旅禾泡芙之家在去年底開旗艦店啦！在IG上紅到不行的泡芙，外皮有些濕潤卻保有酥脆口感，內餡不死甜，除此之外店內還有更多麵包也相當受歡迎，品項多元到非常好買。

▲（圖／美食客童童提供）

TOP 6／咖啡任務 CAFE TASK

南區忠明南路

台中市最高咖啡館在這裡，小小的店家只有20個左右的座位，無敵視野的窗邊景觀座位耕是只有6席，這樣的美妙條件餐點的價格居然超親民，一杯拿鐵加一份鬆餅只要台幣150元，完全是超平價的約會首選。

▲（圖／美食客Kathy提供）

TOP 5／太初麵食りょうり

南屯區公益路二段

主打麵食，平均價格皆於台幣200元以內，香辣的辣子麵可說是店家招牌，老北京牛肉麵濃郁的湯頭更是令人著迷，麻辣鍋般的湯底加上入味的鴨血豆腐爽度很高，滷菜也不能錯過喔！

▲（圖／美食客Pocky提供）

TOP 4／CREAM TEA 家常檸檬塔

西屯區惠中二街

傳說中要等半年的檸檬塔就是這家，酸甜適中的檸檬霜帶有蜂蜜的香氣，搭配酥脆卻不鬆散的派皮融合越嚼越香，店家特地以玫瑰花造型製作，誰看了會不愛！

▲（圖／美食客blalaaa提供）

TOP 3／KINBER 金帛手製

西區精誠五街

這家甜點店隱藏在精明商圈內，主打自製的特殊霜淇淋口味，同時不定期推出不同的甜點，讓喜歡甜食的螞蟻吃貨們驚奇連連，最近很夯的抹茶系列生乳捲，還有抹茶冰山都很值得一訪。

▲（圖／美食客wen提供）

TOP 2／大師兄銷魂麵舖

西區五權一街

大師兄銷魂麵舖從台北紅到台中去啦！一樣也是麻辣鍋湯底風味，有時候突然想吃就來點一碗麻辣半筋半肉湯加上銷魂麵，有入味的鴨血豆腐跟肉片，還有超有嚼勁的麵條，吃完也會辣到冒汗！

▲（圖／美食客Selina提供）

TOP 1／JAI 宅

北區三民路

這家是台中另一義大利麵名店「HUN混」的二店，橘醬是店家用紅醬與白醬的特調醬汁，爆量蛤蜊吸引許多吃貨前來一探究竟，沒有訂位很難吃得到，建議來之前先打電話喔！

▲（圖／美食客雅緻提供）

圖、文／MENU美食誌

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