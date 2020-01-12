今大魯肉飯、阿柑姨芋圓　回顧2019年新北最紅美食，第1名大家一定都吃過

準備迎接新年到！這些你都吃過了嗎？快跟著MENU來看看2019年新北最紅的美食有哪些吧！

TOP10／MERCI CAFE

板橋區

板橋最具代表性的早午餐店屹立不搖，用餐空間以老宅改建而成，採光充足、氣氛悠閒。早午餐價格平實，不論想吃吐司、沙拉、義大利麵這裡全都有！還有推出平日的商業午餐可以選擇，省錢又美味！

▲（圖／美食客阿滑提供）

TOP9／小豬圓舞曲

板橋區／2019新進榜

小豬圓舞曲店內空間不大，非常溫馨，每天公布的甜點品項都不同，會依據季節推出期間限定的甜點。藍莓生乳塔口味微酸、塔皮酥脆很有層次，無花果千層加入新鮮無花果及青蘋果調味，鮮奶油清爽不甜膩，非常特別。

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

TOP8／今大魯肉飯

三重區／2019新進榜

今大滷肉飯的滷肉以肥肉為主，滷得非常入味，入口不會有絲毫油膩口感。滷肉飯的醬汁給的很足，甜甜鹹鹹的滷汁搭配入口即化的燉煮肥肉，是許多人來三重區必嚐的坊間小吃之一。

▲（圖／美食客Chun提供）

TOP7／星馬廚房

板橋區／2019新進榜

專賣平價馬來西亞料理的星馬廚房，換了盤子後再出發！新的盤子以涼蓆為概念，竹編的模樣非常適合拍照打卡。編輯特推星馬海南雞飯和海南燒雞腿飯！雞肉非常入味多汁，份量足夠，價格平實，CP值很高！

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP6／MATTER CAFE

板橋區

位於板橋早午餐一級戰區的MATTER CAFE，價格平價。店內販售早午餐、義式料理及甜品咖啡等。編輯特推舒芙蕾鬆餅系列，口感綿密，入口即化，CP值很高！早餐來一份舒芙蕾，搭配炒蛋一起入口，或與巧克力醬一起食用，不論鹹的還是甜的都很美味！

▲（圖／美食客neru.foodie提供）

TOP5／泰昌餅家「茶餐廳」

板橋區／2019新進榜

世界最好味的蛋塔進駐板橋車站啦！外帶一盒蛋塔回家享用吧，現烤蛋塔塔皮酥脆，一入口濃濃的蛋香味撲鼻而來，表面刷上牛油更增添蛋塔香氣，不論冷的還是熱的都非常美味喔！內用低消為台幣100元，有時間可以來板橋品嚐港式蛋塔的美味。

▲（圖／美食客Huang Taka提供）

TOP4／麻吉奶奶鮮奶麻糬

淡水區

你有吃過固態鮮奶嗎？不同於一般常見的麻糬，麻吉奶奶不加糯米，口感更接近冰涼奶酪，滑順口感非常特別！除了招牌花生粉口味外，還有傳統的擂茶口味和新潮的OREO口味可以選擇，內用低消是台幣50元喔。

▲（圖／美食客番茄吃吃記提供）

TOP3／阿柑姨芋圓

瑞芳區

位於九份老街的阿柑姨芋圓，只有販售冷熱芋圓，配料可以選擇加紅豆、綠豆或是大豆，簡單的配料卻可以吃出不簡單的美味！芋圓芋香濃厚，現煮吃起來軟Q，搭配碎冰和煉乳超幸福！下次來九份務必嚐一碗阿柑姨芋圓！

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP2／朝日夫婦

淡水區

來淡水就是要在河岸邊呷冰啊！沖繩口味的日式挫冰，會隨著季節更改冰品種類。編輯推薦必點是宇治金時抹茶冰，厚厚抹茶蓋在日式刨冰上，口感濃郁非常特別，挖開後還有白玉和紅豆藏在裡面喔！貼心提醒河岸邊的座位只有4個，如果想坐的話記得早點到！

▲（圖／美食客MMJ提供）

TOP1／阿爸的芋圓

永和區

位於樂華夜市裡的阿爸的芋圓，可以說新北排行榜的常勝軍！阿爸特製蔗片冰搭配綿密芋泥、芋圓、湯圓、薏仁還有粉圓，給你滿滿芋頭大總匯，一生一定要吃一次啊！建議兩人以上分食一盤比較不會膩喔！

▲（圖／美食客侯提供）

圖、文／MENU美食誌

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