韓網瘋傳「超巨大」與「超迷你」啤酒杯　同樣是「乾了」你是哪一派？

編輯／JJ 圖／翻攝自Gmarket、IG@gmarketstory

逢年過節與親朋好友相聚，難免要喝上幾杯，有些人千杯不醉，有些人的酒量則是爛得出奇，近期在韓網上就出現了「超巨大」與「超迷你」啤酒杯，能夠滿足特殊酒量的朋友們，引起了相當高的討論度，且在購物網站Gmarket上都能找得到，既然乾的都是「一杯」，你是屬於哪一派？

＃超巨大高腳玻璃杯

這款超巨大的高腳杯容量足足有6500ML，一般一瓶600ML的啤酒就可以裝上十瓶，裝滿啤酒的模樣肯定相當驚人，拿在手上也很有份量。

如果你是屬於與朋友一起喝酒，都還沒感覺就已經準備要把東倒西歪的朋友們送回家的人，那麼可能只有這款酒杯能符合你的驚人酒量，以後就用它來與朋友們「乾杯」，絕對有感覺！

＃超迷你啤酒杯

另外，如果你是一杯即醉的人，IG上非常火紅的「迷你」啤酒杯則成為了你的救星，容量與飲用烈酒使用的小shot杯差不多，幾乎一口就能喝完，拿在手上還非常可愛～

在 Instagram 查看這則貼文 김기즈엉（@kkj_2462）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 下午 11:55 張貼

即使酒量不好，有了它，往後與朋友們聚會喝酒，也可以理直氣壯的說：「乾杯！」喝個十杯也是小事一樁。

在 Instagram 查看這則貼文 디자이너_미아（@flower__mia）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 上午 2:16 張貼

與一般的啤酒杯相比之下，畫面衝突感超強烈。「超巨大」與「超迷你」你是哪一派？快選好自己的杯子與朋友們盡興乾杯。

在 Instagram 查看這則貼文 손세림（@5sem2_4）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 10:54 張貼

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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