萬寶龍鼠年筆祝福滿點　筆蓋象徵財富、連墨水都是吉祥金色　

▲女星簡嫚書演繹萬寶龍鼠年生肖鋼筆。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接鼠年來臨，書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）推出限量512支的鼠生肖限量系列512書寫工具，運用雕刻工藝於純銀筆蓋上鐫刻老鼠與葫蘆，象徵財富與長壽，同時採用中華文化中代表至高無上、吉祥幸運的金色作為限定墨水顏色，另有金色Saffiano皮革鼠年筆記本可搭配成套。

▲萬寶龍生肖與符號系列鼠生肖限量款512鋼筆，178,800元。

▲萬寶龍生肖與符號系列鼠生肖50ml墨水，1,200元。

萬寶龍鼠生肖限量系列512鋼筆的細節設計暗藏許多祝福意涵，除了具象的老鼠與葫蘆雕刻筆蓋，包金處理的香檳金色筆身飾以代表祥瑞之氣的祥雲紋與象徵財富的元寶圖案，筆尾則鑲嵌一顆石榴石，是生肖鼠的誕生石。

▲萬寶龍生肖與符號系列鼠生肖#146筆記本，2,600元。

不僅萬寶龍以雕刻手法呈現鼠年書寫工具，名錶沛納海（Panerai）也請義大利工藝師運用歷史悠久的「sparsello」工藝，在特別版腕錶Luminor Sealand 44毫米鼠年錶的不鏽鋼錶蓋上，以柳葉刀雕琢出圖案老鼠與花葉圖案的坑紋，再使用金線為圖案嵌花並錘打，讓金線與坑紋合而為一，呈現如剪紙雕花效果的精美圖案。此款鼠年錶是沛納海同系列第12款作品，已完美循環一輪12生肖了。

▲沛納海限量88只的Luminor Sealand 44毫米鼠年錶，725,000元。