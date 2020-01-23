fb ig video ETtoday search mobile

萬寶龍鼠年筆祝福滿點　筆蓋象徵財富、連墨水都是吉祥金色　

> >

▲▼Montblanc,Panerai鼠年限定款 。（圖／公關照）

▲女星簡嫚書演繹萬寶龍鼠年生肖鋼筆。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接鼠年來臨，書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）推出限量512支的鼠生肖限量系列512書寫工具，運用雕刻工藝於純銀筆蓋上鐫刻老鼠與葫蘆，象徵財富與長壽，同時採用中華文化中代表至高無上、吉祥幸運的金色作為限定墨水顏色，另有金色Saffiano皮革鼠年筆記本可搭配成套。

▲▼Montblanc,Panerai鼠年限定款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列鼠生肖限量款512鋼筆，178,800元。

▲▼Montblanc,Panerai鼠年限定款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列鼠生肖50ml墨水，1,200元。

萬寶龍鼠生肖限量系列512鋼筆的細節設計暗藏許多祝福意涵，除了具象的老鼠與葫蘆雕刻筆蓋，包金處理的香檳金色筆身飾以代表祥瑞之氣的祥雲紋與象徵財富的元寶圖案，筆尾則鑲嵌一顆石榴石，是生肖鼠的誕生石。

▲▼Montblanc,Panerai鼠年限定款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列鼠生肖#146筆記本，2,600元。

不僅萬寶龍以雕刻手法呈現鼠年書寫工具，名錶沛納海（Panerai）也請義大利工藝師運用歷史悠久的「sparsello」工藝，在特別版腕錶Luminor Sealand 44毫米鼠年錶的不鏽鋼錶蓋上，以柳葉刀雕琢出圖案老鼠與花葉圖案的坑紋，再使用金線為圖案嵌花並錘打，讓金線與坑紋合而為一，呈現如剪紙雕花效果的精美圖案。此款鼠年錶是沛納海同系列第12款作品，已完美循環一輪12生肖了。

▲▼Montblanc,Panerai鼠年限定款 。（圖／公關照）▲▼Montblanc,Panerai鼠年限定款 。（圖／公關照）

▲沛納海限量88只的Luminor Sealand 44毫米鼠年錶，725,000元。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 鼠年, 沛納海, Panerai
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　

金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　

C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價 陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎 俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版 李晶晶穿「美胸神器」曬深溝、馬甲線　馬爾地夫享親子時光甜蜜蜜 哈利王子曬7個月萌兒　肉腳套一年多前收到的小毛靴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面