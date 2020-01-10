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米蘭男裝周／極簡風最愛牌JIL SANDER　下個爆款「幾何包」搶先看

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▲米蘭男裝周。（圖／翻攝自JIL SANDER官網）

▲極簡風最愛品牌JIL SANDER米蘭男裝大秀，在新聖母瑪利亞教堂揭開序幕。（圖／翻攝自JIL SANDER官網，以下同）

記者鮑璿安 ／外電報導

隨著2020秋冬男裝周陣地轉移至米蘭，設計師品牌JIL SANDER 在新聖母瑪利亞教堂揭開大秀序幕，這個極簡風摯愛的大牌，本季依舊在夫妻檔創意總監盧克（Luke）和露西梅爾（Lucie Meier）手中呈現，注入俐落外型以及硬挺輪廓，不由得讓人期盼冬天的到來。

▲設計師品牌JIL SANDER夫妻檔創意總監盧克（Luke）和露西梅爾（Lucie Meier）。

設計師品牌JIL SANDER 2020秋冬男裝大秀就選在佛羅倫斯新聖母瑪利亞教堂，模特兒踏著穩重的步伐登場，夫妻檔創意總監盧克、露西梅爾在本季注入多種元素，包括造型銀飾以及金屬徽章點綴衣著，整齊的黑色排扣分佈在各式長版外套之上。最吸引人的依舊是強大的極簡風格，整齊劃一的俐落剪裁，呈現在大衣以及雙層羊絨翻領西裝，為男裝投入內斂氣質；色彩則多為酒紅色、燕麥色等大地色系或是黑白簡潔風，透過內外的多層次搭配豐富視覺變化。

▲米蘭男裝周。（圖／翻攝自JIL SANDER官網）

▲米蘭男裝周。（圖／翻攝自JIL SANDER官網）

▲本季延續濃厚極簡風格，選擇流蘇、金屬配飾元素點綴。

此外，創意總監也特別將自己對於大自然的熱愛呈現在本季單品中，不乏沙漠花卉以及動物透過柔美的水彩印花方式一躍而上襯衫，絲毫不顯突兀，在極簡風之下相得益彰，將整體實穿性提升到高點。

配件方面同樣相當有看頭，包款上像是上寬下窄的扁平幾何包、手提圓筒包，打破了一般手拿包在形狀上的思維定式，其餘則在提帶和抽繩上都採用了獨特編織手法和流蘇造型，模糊性別界限，不分男女都能輕易上手，而靴款方面則有山地靴和軍靴打造帥氣感，粗線條之餘以粉嫩的色彩平衡，遊走率性與簡潔之間，勢必成為下個爆款單品。

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關鍵字：

JIL SANDER , 米蘭, 時裝周, 男裝周, 2020, 秋冬, FALL 2020 MENSWEAR
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