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輪廓立體度UP！韓妞親授「濕式底妝」技法

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▲▼韓妞親授「濕式底妝」技法。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲和粉狀修容比起，遮瑕膏更能打造融入肌膚的立體輪廓。（圖／翻攝自IG/ponysmakeup、clio_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓妞打底技巧高明，遮瑕更是出神入化，有別於一般歐美妝容的粉狀打亮和修容，她們更愛用「遮瑕」加深輪廓，遮瑕不僅用來遮蓋小瑕疵，更是讓妝容精緻的密技，怎麼做一起來瞧瞧！

▲▼韓妞親授「濕式底妝」技法。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

想提升臉部立體感，首先你必須擁有深淺兩色的遮瑕筆，底妝後，選擇比底妝顏色再深一點遮瑕筆，輕點下巴、太陽穴延伸、鼻樑陰影、咀嚼肌等處做修容，較亮的色號輕點鼻樑、鼻頭、下顎打亮，同時容易暗沉的局部範圍如嘴角、鼻翼、眼周等，讓妝容更精緻。

想遮蓋黑眼圈、泛紅、痘痘瑕疵，則可選用融入肌膚的粉膚色，用輕點方式均勻上色，搭配美妝蛋或是無名指輕輕推勻。若是想遮蓋痘疤或是斑點，則建議選用較膚色深一號的遮蓋，效果最自然。

▲▼韓妞親授「濕式底妝」技法。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

CLIO 無瑕美肌霧感遮瑕筆，460元。

質地細緻滑順，容易延展，保濕同時持久服貼，遮蓋瑕疵的同時，能隔離表面油份，減少浮粉脫妝。

▲▼韓妞親授「濕式底妝」技法。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

laura mercier 極限超時親膚遮瑕筆，1,100元。

360度超彈力絨毛刷頭設計，任何角度都能輕鬆帶到，質地透潤不卡粉，均勻延展貼合膚色，痘疤、黑眼圈、肌膚瑕疵，一筆帶過。

▲▼韓妞親授「濕式底妝」技法。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

SHISEIDO 敏感話題 敏弱完美遮瑕乳，15g，600元。

呵護敏弱肌不因摩擦造成肌膚負擔，輕柔遮飾痘痘、暗沉等局部肌膚小瑕疵，實現服貼裸粧感。

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關鍵字：

遮瑕, 底妝, 韓妞, 技巧
fashion.net

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