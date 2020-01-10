寶島夢想家贏球！陳建州霸氣送全隊2萬元神鞋　網：「粉絲也要福利」

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「黑人」陳建州時常在個人IG帳號分享自己收到的新款Nike限量鞋，因此也令許多鞋頭稱羨，然而，近年陳建州轉任ABL球隊寶島夢想家的領隊後，也公開了不少球隊歡樂的另一面。日前，寶島夢想家獲得勝利後，陳建州便於休息室替所有球員準備贏球獎勵，而這項獎勵竟然是要價台幣23,000元的「倒勾」Travis Scott X Air Jordan 1 Low。

▲陳建州送全隊Travis Scott X Air Jordan 1 Low作為贏球獎勵。（圖／翻攝自IG@blackielovelife）

這雙Air Jordan 1 Low，其實是美國知名饒舌歌手Travis Scott一手打造的鞋款，他將代表性的Swoosh（勾勾）Logo反過來，並運用麂皮增加質感，最後還在鞋墊、鞋面內側注入「Cactus Jack（仙人掌傑克）」的標誌。

▲Travis Scott將代表性的Swoosh Logo反過來。（圖／翻攝自Goat）







▲運用麂皮增加質感，鞋面內側注入Cactus Jack的標誌。（圖／翻攝自Goat）

後續陳建州還在個人IG發布貼文，影片中可以看到田壘、張宗憲、楊敬敏等知名球星於鞋海裡的模樣，其中，楊敬敏還表示：「這就是福利，球員好好認真打球，該來的都會來。」而陳建州霸氣的贈禮引起不少粉絲的關注，並紛紛向陳建州喊道：「黑人哥要給粉絲一點福利」、「難怪我抽不到，全都在你那」、「倒勾太兇狠」、「讓我有點想加入球隊」、 「誇張了⋯這沙發上有50萬！」等。

在 Instagram 查看這則貼文 陳建州 Blackie Chen（@blackielovelife）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 9 日 上午 4:38 張貼

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