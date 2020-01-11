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劉詩詩VALENTINO透視洋裝大露美腿　形象照獲網激讚：根本少女

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▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩出鏡VALENTINO農曆新年形象照公開，少女味十足引發熱議。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩去年（2019）4月迎來兒子「步步」，近日陸續回到工作崗位，出鏡VALENTINO農曆新年限定系列的形象照也悄悄公開，畫面中劉詩詩換上粉色星星透視裙，露出完美體態，超強少女感引發網友熱議。

劉詩詩距離去年產子不到一年時間，身材已經恢復到完美狀態，陸續可以看到她開工的身影，近日出鏡VALENTINO農曆新年限定系列的形象照曝光，劉詩詩放下齊肩短发相當俐落，穿著粉色薄紗拼接連身洋裝，經典的A字剪裁洋裝凸顯曼妙纖細的身形，搭配星辰、月牙圖紋的亮片珠飾刺繡，襯托出劉詩詩白皙的肌膚。

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩穿著粉色薄紗拼接連身洋裝彰顯少女氣息。（圖／品牌提供）

劉詩詩靠坐在桌子旁，即便沒有多餘動作，也能感受到姣好氣質，而一旁擺放的則是品牌當紅包款VSLING，扣環上的V字Logo也應景地換上新造型，以淡淡的茱萸粉色粉墨登場，搭配劉詩詩整身粉色造型，少女氣息十足。

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

劉詩詩腳踩品牌經典Backnet小白鞋。（圖／品牌提供）

另一組畫面劉詩詩站在窗簾旁，換上刺繡針織上衣與粉色短裙，腳踩品牌經典Backnet小白鞋，露出一雙修長美腿，絲毫看不出來距離生產才不到一年，恢復速度令人驚艷。形象照曝光之後，也隨即引發網友熱議，「完全少女」、「看不出當媽媽了」、「身材氣色都太完美。」

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO農曆新年限定系列，粉色連衣裙 NT$ 146,000；球鞋 NT$25,000；肩背包 NT$ 98,500。（圖／品牌提供）

VALENTINO農曆新年限定系列為單品注入粉嫩色彩，包括茱萸粉、鮮艷紅，採用璀璨星空元素彰顯夢幻氣息，紛紛跳上劉詩詩演繹的連身洋裝、刺繡上衣，此外，配件方面包括高跟鞋以及包款也都使用閃亮銀飾裝點在V Logo之上，讓新年更加耀眼。

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關鍵字：

劉詩詩, VALENTINO, 新年, 鼠年, 農曆, 過年, CNY
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