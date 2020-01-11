LIFE・經典／東京奧運藝術海報發表　浦澤直樹、荒木飛呂彥秀出日本漫畫力

▲東京奧運舉辦在即，集結各領域藝術家的海報近期登場。（圖／翻攝東京奧運官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2020年夏季奧林匹克運動會，即將在7月於東京登場，為此日本可是準備許久，之前曾對外公布將邀請當地知名藝術家製作奧運海報，名單中除了漫畫家浦澤直樹、荒木飛呂彥之外，攝影師蜷川實花、Takashi Homma，與書法家金澤翔子都名列其中，近期東奧官網上也正式公佈大師作品，洋溢滿滿日本文化。

上屆在里約的奧林匹克運動會閉幕式，日本首相安倍晉三以瑪莉歐的形象現身，顯示日本已經是文化輸出相當成功的國家，東京奧運的海報，當然也要廣納各界藝術家的創意，尤其日本代表性的漫畫更不能缺席。

畫出許多知名作品《MONSTER》、《20世紀少年》、《PLUTO ～冥王》的漫畫家浦澤直樹，在其創作的海報中，以簡單的5格動作，闡述運動員即將登場前的那一刻，腳踏步的準備、調整呼吸與即將上場一搏的堅毅眼神，以及最後走向喧嘩聲的背影，完整塑造出「換你上場了」的情境，也體現了漫畫能在短短幾個圖格中，呈現瞬間的精彩之處。

左下角的「待續」，則更說明這是一個未完的故事，結果將在今年夏季的運動場上揭曉，精彩正要準備開始。

以《JoJo 的奇妙冒險》系列受到台灣民眾熟悉的荒木飛呂彥，則把旗下角色帶入海報中，海報內的雲朵就像海浪，盡頭則有日本代表象徵「富士山」，其元素與日本最知名浮世繪作品《神奈川沖浪裏》不謀而合，其實這是作者向浮世繪大師葛飾北齋致敬的意涵，也帶出日本特有的浮世繪畫作風格。

攝影師蜷川實花則以輪椅籃球選手鳥海連志為主角，紀錄下他拋出籃球投藍的瞬間，其姿態就像翱翔的飛鳥一般，七色彩虹的光影在周邊流瀉，更帶出了華麗的動態感，也貫徹蜷川實花強力視覺性的風格。

本次公布的東京奧林匹克運動會、帕拉林匹克運動會海報共20件，均可在東京奧運官網上觀看，此外在2／16之前，也能在東京都現代美術館舉辦的《東京 2020 官方藝術海報展》現場觀賞。