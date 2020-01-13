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【2020 CES】Incipio曝光100％可堆肥用的iPhone保護殼　6大好處挺環保

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編輯／Duke

2020年CES（美國消費電子展）正式於1／7開幕，當中吸引全球近4,000間廠商參與，而知名3C配件大廠Incipio也在這場盛會揭曉全新的iPhone Organicore系列保護殼，並表示：「由植物材料製成且100％可作為堆肥原料」，為這個充滿汙染的年代帶來環保的新革命。

由Incipio推出的Organicore系列iPhone保護殼，共推出3種型號，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max，而官網也列出保護殼的6個好處，分別是保護環境、100％可堆肥、貼合且靈活、近2公尺防摔保護以及兼容無線充電。另外，Incipio預計將此技術擴大到其它智慧手機、平板電腦以及AirPods上，想要環保出力的朋友，千萬不能錯過了。

▲可堆肥保護殼。（圖／翻攝自IG@incipio、Incipio、Apple）

▲Organicore系列保護殼共有6個好處。（圖／翻攝自Incipio）

目前Organicore系列iPhone保護殼提供黑色、深松木、石灰色以及燕麥色給各位選擇，而定價皆為美金39.99元（約台幣1,200元），想了解更多的朋友，都可以到Incipio官網查看喔！

▲可堆肥保護殼。（圖／翻攝自IG@incipio、Incipio、Apple）

▲可堆肥保護殼。（圖／翻攝自IG@incipio、Incipio、Apple）

▲提供黑色、深松木、石灰色以及燕麥色給各位選擇。（圖／翻攝自Incipio）

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此外，另一個保護殼品牌Pela也有推出環保保護殼，並且同樣採用植物材質製成，同時也可作為堆肥使用，而配色共有粉紅、黑、藍、綠等4色可選，適用型號有iPhone XR、iPhone XS以及iPhone XS Max，定價為台幣1,290元，有興趣的朋友都可以到Apple Store選購。

▲可堆肥保護殼。（圖／翻攝自IG@incipio、Incipio、Apple）

▲可堆肥保護殼。（圖／翻攝自IG@incipio、Incipio、Apple）

▲可堆肥保護殼。（圖／翻攝自IG@incipio、Incipio、Apple）

▲Pela環保保護殼適用型號有iPhone XR、iPhone XS以及iPhone XS Max。（圖／翻攝自Apple）

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關鍵字：

CES, 3C配件, Incipio, iPhone, Organicore, 植物材料, 100％可堆肥, 保護殼, 無線充電, Pela
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