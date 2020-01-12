潮粉瘋狂！ PALLADIUM標籤靴隨你拆、Timberland聯名「僅一店」開賣

▲ PALLADIUM「OVERLAB標籤潮靴」可自由變換，Timberland找上丹麥時尚名所Wood Wood聯名。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM打破常規靴款厚重印象，此次新品「OVERLAB標籤潮靴」以輕量化與可拆式標籤兩大亮點席捲潮流粉絲，同時Timberland也與丹麥時尚名所Wood Wood釋出首次聯乘企劃，在此期間想要入手靴款的粉絲們，選擇相當多元。

▲OVERLAB標籤潮靴注入醒目標語可自由拆卸；PAMPA LITE NT$2,480 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM全新「OVERLAB標籤潮靴」以品牌指標PAMPA軍靴及近期大勢的PALLAKIX鞋型為原型，除了鞋跟醒目的「DARE THE UNKNOWN」車縫布章及鞋提標語織帶，鞋身縫製了品牌發源地，法國里昂座標布標。

▲PALLAKIX 低筒靴 NT$2,480。（圖／品牌提供）

另一大亮點就屬鞋帶上搭配可拆式OVERLAB-TIE橡膠標籤，打造專屬風格，鞋側採用橡膠LOGO圓標凸顯極簡而精緻的品牌風格，全靴輕量化設計鞋面選用透氣的科技纖維材質，搭配Lite-Tech輕量大底，連嬌小女孩也能輕鬆上腳。

▲Timberland x Wood Wood 聯名靴採用防水尼龍配合麂皮革。（圖／品牌提供）

與此同時，Timberland x Wood Wood 6” Leather/Fabric Vibram 靴款搭載輕巧而耐磨的楔形大底，面料採用防水尼龍配合麂皮革，不能缺少的還有經典的Timberland大黃靴，注入Wood Wood式的設計美學，選用上乘麂皮革和米色色系，於鞋領位置印壓著雙方聯乘的標記與W.W.品牌標識，更具收藏價值。

▲衣著注入療癒大地色系，目前聯名系列僅在INVINCIBLE TAIWAN獨家販售。（圖／品牌提供）

雙方聯名系列不止於鞋款，像是圓領、有帽衛衣及Tee款等單品以極簡設計，融入療癒視覺的大地色、軍綠色系，豐富日常搭配可能，目前僅在INVINCIBLE TAIWAN獨家販售。

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