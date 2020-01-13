鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

▲鄧紫棋登上《ELLE》國際中文版1月號封面。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

港星鄧紫棋（G.E.M.）日前登上《ELLE》國際中文版1月號雜誌封面，除了穿著低胸背心小露性感之外，搶眼的「雙辮」造型引起話題，鄧紫棋這頭拳擊辮特別搞怪，方向是往前綁的，搭配上炸開的髮尾與認真的眼神時尚感十足。而韓團女星Jennie不久前也不約而同，在IG上PO出了罕見的雙辮髮型，兩個辮子難道成為大勢？

拍攝了這組時尚照，鄧紫棋開心地PO上IG與粉絲們分享，表示很喜歡此次拍攝的成果，網友們也紛紛留言：「很喜歡這個造型」、「髮型好可愛」、「髮型師太有才」，還有網友說這是「羊角辮子頭」、「人美怎麼樣都美」。

身為實力堅強的鐵肺小天后，還擁有精緻小巧的五官，鄧紫棋用強烈的個人風格成功駕馭了特殊的雙辮造型，豐沛的髮量看起來更是氣勢十足。

而韓女團BLACKPINK成員Jennie 不久前也於IG上貼出為表演活動而特別裝扮的「雙辮」造型，只不過Jennie 將辮子部分解開，營造出自然波浪感，與鄧紫棋氣勢、剛烈的風格迥異，更為優雅、展現女人味一些。

▲Jennie為活動嘗試了雙馬尾、雙辮的髮型風格。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



一般女星鮮少採用兩條辮子、兩條馬尾的髮型，容易有刻意裝可愛、裝年輕的刻意之感，一個不小心就會讓人產生反感，不過這次鄧紫棋與Jennie都將髮型完美結合了個人風格，把「雙辮」造型駕馭得相當時尚。

▲Jennie駕馭此髮型可愛又不失性感。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



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