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楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

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編輯／Duke

近年來，各大奢侈品牌皆推出稀奇古怪的單品，舉凡Louis Vuitton（LV）疊疊樂、Dior腳踏車等，而Chanel（香奈兒）近幾季也出現了這類的單品。繼先前討論度爆表的台幣7萬元鐵鍊籃球後，楊冪肩上的Chanel包款再度引來熱議，因為這是一個運用鍊帶概念結合經典菱格紋提袋推出的水壺包，而定價更是來到誇張的台幣17萬元。

▲chanel水壺包。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel、微博@嘉行杨幂工作室）

▲連周杰倫也有購入Chanel先前推出的鐵鍊籃球。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel）

隨著Chanel 2019／20早春度假系列的發布，這款鍊帶水壺包也奪得眾人的目光，因為該包款於設計上承襲品牌經典的菱格紋，而鍊帶與金色水壺更替整體加分不少。其中，水壺與提袋是分開的，如果各位不想要放置水壺，可以將其拿出並放入個人物品喔！

▲chanel水壺包。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel、微博@嘉行杨幂工作室）

▲Chanel運用鍊帶概念結合經典菱格紋推出水壺包。（圖／翻攝自Chanel）

▲chanel水壺包。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel、微博@嘉行杨幂工作室）▲chanel水壺包。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel、微博@嘉行杨幂工作室）

▲包款於設計上承襲品牌經典的菱格紋，而鍊帶與金色水壺更替整體加分不少。（圖／翻攝自Chanel）

▲chanel水壺包。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel、微博@嘉行杨幂工作室）

▲水壺與提袋是分開的。（圖／翻攝自Chanel）

日前大陸女星楊冪於跨年彩排時，便率先曝光水壺包的實體，而她以一身Prada長版大衣搭配Bottega Veneta（BV）長靴，最後輔以黃色短毛帽點綴，藉此展現出她的個性穿搭。

▲chanel水壺包。（圖／翻攝自微博@嘉行杨幂工作室）

▲chanel水壺包。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel、微博@嘉行杨幂工作室）

▲楊冪以一身Prada長版大衣與ottega Veneta長靴搭配Chanel水壺包。（圖／翻攝自微博@嘉行杨幂工作室）

目前Chanel水壺包已經登陸官網，定價為台幣17萬元，，有興趣的朋友都前往查看更多的細節或是致電詢問購買資訊喔！

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關鍵字：

LouisVuitton, Chanel, Dior, 水壺包, 菱格紋, Prada, BottegaVeneta, 楊冪
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