fb ig video ETtoday search mobile

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

> >

編輯／Duke　圖／IG@moonlin0106授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

國外有小潮童從幼稚園就開始穿潮牌，也有60幾歲還穿著Supreme賣水果的老伯，但可別認為國外的月亮就是比較圓，因為台灣正有一位年紀高達91歲的「潮嬤」也愛穿潮牌，她就是林莊月里（綽號月月仙子）。

月月仙子常在IG上分享自己的穿搭照，並搭配台灣味十足的文字敘述，可愛不做作的風格吸引9萬人追蹤，她穿潮牌不只是因為好看，而是因為這些牌子有值得她支持的地方，就來欣賞林莊月里的穿搭吧！

▲90歲潮嬤。（圖／IG@moonlin0106授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲林莊月里常在IG上分享穿搭照，搭配台味十足的文字，相當親切。

林莊月里曾說過她最喜歡的牌子是Supreme和ALT，而ALT是台灣的品牌，之所以會給予支持，是因為她認為創業非常辛苦，而ALT也的確是她身上最常出現的牌子，連手機殼都是呢！


Supreme和其嫡系品牌Noah也是林莊月里的心頭好，甚至穿著Supreme煮飯呢！而她有的Supreme Box Logo T及Noah的十字T，可以看出她真的很懂潮流，知道要先買最經典的，永遠不退流行，是潮人必備的百搭單品。下身則選擇Adidas直筒寬褲，及Nike React運動鞋，如此復古的穿搭可能正吻合林莊月里年輕時的潮流趨勢吧！

▲90歲潮嬤。（圖／IG@moonlin0106授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲90歲潮嬤。（圖／IG@moonlin0106授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

你家的阿嬤還在拿破褲去補嗎？林莊月里穿的破褲可是破到不能再破，比你的破褲還更潮！而她也很懂如何穿出自己的Oversize穿搭，一件Adidas的灰色大學T，配上牛仔短褲及百搭的Converse鞋款，和時下年輕人的潮流穿搭簡直有得比。

▲90歲潮嬤。（圖／IG@moonlin0106授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲90歲潮嬤。（圖／IG@moonlin0106授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

還有一些年輕人愛穿的潮牌如Thrasher、Bape及Vlone，林莊月里也都有，從前為了孩子努力打拼，一件衣服要穿10年，省吃儉用，現在孩子們都大了，林莊月里終於可以穿出自己的潮流風格，她也證明了，潮流不是只有年輕人能玩，90歲的人瑞還可以玩得更厲害呢！

不過潮嬤去年2019年開始在IG上分享自己拿拐杖復健的日子，氣色有些憔悴，但還是保持正能量，每天在IG為自己喊話：「報紙上這個女紙好水，哇今天也有乖乖吃飯、乖乖復健，想要快點健康才能跟她一樣穿水水ㄟ衫，去外面七桃」，粉絲看到也替阿嬤加油打氣，紛紛留言：「月月加油」、「早日康復」、「月加油～我們等你回來」。

希望阿嬤的身體快快康復，讓我們繼續能看到那個活力，穿什麼都比人潮的林莊月里。


►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

潮流, 人瑞, Supreme, 台灣, 林莊月里, 最潮阿嬤
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

2020年結婚運勢大好的3星座　天秤苦盡甘來、遇到好對象

2020年結婚運勢大好的3星座　天秤苦盡甘來、遇到好對象

多笑一點、學會自律！新年必做「7件事」，變成更好的人

多笑一點、學會自律！新年必做「7件事」，變成更好的人

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多 走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬 奧斯塔羅12星座一周運勢0127-0202　水瓶事業運UP、巨蟹中獎運非常低 出道29年持續當紅！木村拓哉金句：不要覺得自己辛苦，因為大家都很辛苦 阿嬌鍾欣潼親揭讓自己變醜的「兇手」！女生要小心　4大惡習快改掉 拜訪另一半家長4大地雷別踩！「破洞褲、太親熱」馬上出局 週末只會宅著耍廢的5大星座！巨蟹果然很愛家、第二名平日玩超兇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面