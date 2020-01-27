91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

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國外有小潮童從幼稚園就開始穿潮牌，也有60幾歲還穿著Supreme賣水果的老伯，但可別認為國外的月亮就是比較圓，因為台灣正有一位年紀高達91歲的「潮嬤」也愛穿潮牌，她就是林莊月里（綽號月月仙子）。

月月仙子常在IG上分享自己的穿搭照，並搭配台灣味十足的文字敘述，可愛不做作的風格吸引9萬人追蹤，她穿潮牌不只是因為好看，而是因為這些牌子有值得她支持的地方，就來欣賞林莊月里的穿搭吧！

▲林莊月里常在IG上分享穿搭照，搭配台味十足的文字，相當親切。



林莊月里曾說過她最喜歡的牌子是Supreme和ALT，而ALT是台灣的品牌，之所以會給予支持，是因為她認為創業非常辛苦，而ALT也的確是她身上最常出現的牌子，連手機殼都是呢！

在 Instagram 查看這則貼文 林莊月里（@moonlin0106）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 20 日 上午 2:09 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 林莊月里（@moonlin0106）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 13 日 上午 12:37 張貼

Supreme和其嫡系品牌Noah也是林莊月里的心頭好，甚至穿著Supreme煮飯呢！而她有的Supreme Box Logo T及Noah的十字T，可以看出她真的很懂潮流，知道要先買最經典的，永遠不退流行，是潮人必備的百搭單品。下身則選擇Adidas直筒寬褲，及Nike React運動鞋，如此復古的穿搭可能正吻合林莊月里年輕時的潮流趨勢吧！

你家的阿嬤還在拿破褲去補嗎？林莊月里穿的破褲可是破到不能再破，比你的破褲還更潮！而她也很懂如何穿出自己的Oversize穿搭，一件Adidas的灰色大學T，配上牛仔短褲及百搭的Converse鞋款，和時下年輕人的潮流穿搭簡直有得比。

還有一些年輕人愛穿的潮牌如Thrasher、Bape及Vlone，林莊月里也都有，從前為了孩子努力打拼，一件衣服要穿10年，省吃儉用，現在孩子們都大了，林莊月里終於可以穿出自己的潮流風格，她也證明了，潮流不是只有年輕人能玩，90歲的人瑞還可以玩得更厲害呢！

在 Instagram 查看這則貼文 林莊月里（@moonlin0106）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 2 日 上午 12:49 張貼

不過潮嬤去年2019年開始在IG上分享自己拿拐杖復健的日子，氣色有些憔悴，但還是保持正能量，每天在IG為自己喊話：「報紙上這個女紙好水，哇今天也有乖乖吃飯、乖乖復健，想要快點健康才能跟她一樣穿水水ㄟ衫，去外面七桃」，粉絲看到也替阿嬤加油打氣，紛紛留言：「月月加油」、「早日康復」、「月加油～我們等你回來」。

希望阿嬤的身體快快康復，讓我們繼續能看到那個活力，穿什麼都比人潮的林莊月里。

在 Instagram 查看這則貼文 林莊月里（@moonlin0106）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 9 日 下午 11:10 張貼



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