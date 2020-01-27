萌寵迷手刀衝！日本超療癒「立體倉鼠毛巾」背面竟藏粉嫩小屁股

編輯／Ann 圖／ 翻攝自Felissimo IG

為了慶祝鼠年到來，日本生活雜貨店 Felissimo當然不能缺席，這回推出「倉鼠毛巾」，將立體的倉鼠五官直接放上毛巾，所以使用時輕輕打開，就能被萌上一回，而反面也有小心機，超可愛「底盤」見人，瞬間風靡網友。

鼠年各家都出奇招，專門推出可愛小物的日本生活雜貨店 Felissimo此次以「倉鼠毛巾」再度攻佔各大新聞版面，原因是看似普通的毛絨毛巾，打開來之後，就能看見一隻超生動的小倉鼠趴在上頭，像是被輕輕捧在手上一般療癒，瞬間激起不少鼠奴迴響。

該系列一共有4種款式，各對應不同色的小倉鼠，像是黃金鼠、三線鼠等，都惟妙惟肖的以立體造型縫製在上頭，倉鼠們紛紛瞇起眼睛好像在睡覺一樣，就連小耳朵也相當逼真，讓不同鼠愛好者都能找到自己的最愛。

此外，翻到毛巾背面則有逆天可愛的小彩蛋，那就是超療癒的「鼠底盤」伴隨粉嫩小腳見客，直接把老鼠肥胖的身軀詮釋的再好不過，產品一公開也隨即引起網友驚呼，「實在太可愛」、「需要包色」、「每天都會被療癒一次。」目前倉鼠毛巾系列將於3月上旬開賣，感興趣的粉絲還需要再等等，另外，訂購時款式也是隨機發放，所以就像扭蛋一樣神秘，實在讓人失心瘋。

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