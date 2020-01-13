巴黎世家推出「無尾熊」服飾　義賣收入全數捐給澳洲保育組織

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一場大火再次引起全球關注。澳洲自去年9月起，便因自然現象燃起大火，並且持續4個多月，繼妮可基嫚（Nicole Kidman）、「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）分別捐贈美金50萬元（約台幣1,500萬元）、美金100萬元（約台幣3,000萬元）幫助澳洲度過難關後，奢侈品牌Balenciaga（巴黎世家）近期也加入救助行列，特別推出帽T與T-Shirt，而獲得的收入都將全數捐給評選出的澳洲當地保育組織。

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Hemsworth（@chrishemsworth）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 6 日 下午 6:34 張貼

▲妮可基嫚與克里斯漢斯沃都捐款給澳洲幫助其度過難關。（圖／翻攝自IG@nicolekidman）

繼母公司開雲集團（Kering）捐贈澳幣100萬元（約台幣2,100萬元）後，Balenciaga也開啟援助澳洲的計畫，其中，品牌運用澳洲標誌性的「無尾熊」作為主軸，並以Q版的可愛表情印在帽T與T-Shirt上，而販售服飾的收入將全數捐給經開雲集團與Balenciaga評選出的澳洲當地保育組織。

▲Balenciaga以無尾熊為主軸推出帽T與T-Shirt，並將收入全數捐出。（圖／翻攝自IG@Balenciaga）

Balenciaga澳洲救助特別系列，預計將於1／13在Balenciaga官網上架販售，不過，品牌目前尚未透露單品定價，有興趣的朋友，不妨考慮購買或直接捐款給澳洲相關組織以對這場浩劫出一份力吧！

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