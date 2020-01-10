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BIGBANG太陽退伍後首次公開亮相　頂平頭飛往FENDI米蘭大秀　

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▲太陽 FENDI。（圖／品牌提供）

▲南韓天團BIGBANG成員太陽退伍後首次公開亮相獻給FENDI 秋冬20男裝大秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓天團BIGBANG成員太陽Tae Yang在去年（2019）11月正式退伍，時隔兩個月，今晨（10日）頂著帥氣平頭現身首爾仁川機場，受邀前往米蘭FENDI 秋冬20男裝大秀，同時也是退役後首次公開亮相備受外界矚目。

▲太陽 FENDI。（圖／品牌提供）

▲太陽 FENDI。（圖／品牌提供）

▲太陽 FENDI。（圖／品牌提供）

▲太陽 FENDI。（圖／品牌提供）

▲太陽穿著黑色FF LOGO 毛領外套，肩背Baguette包款NT$100,000。（圖／品牌提供）

太陽Tae Yang退伍首次公開亮相就獻給FENDI  秋冬20男裝大秀，今晨現身首爾仁川機場準備飛往米蘭，他身穿黑色FF LOGO 毛領外套，俐落剪裁突顯太陽的壯碩身型，即便全身黑到底，依舊不減帥度，其餘單品則搭配黑色Baguette包款，腳踩高筒靴，機場私服相當率性有型。

▲太陽 FENDI。（圖／品牌提供）

▲太陽出發米蘭看秀，1月13日FENDI 秋冬20男裝大秀上就能一睹帥氣身影。（圖／品牌提供）

當然最亮眼的莫過於太陽的俐落平頭，雖然戴起墨鏡，不過太陽臉上始終掛著笑容，退伍僅兩個月的他，看到鏡頭依舊相當熟悉，時不時微笑揮手，難掩出發看秀的好心情。FENDI  秋冬20男裝大秀將於1月13日登場，屆時粉絲們也能目睹太陽在秀上的帥氣身影。

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關鍵字：

FENDI, 米蘭, 男裝周, 太陽, BIGBANG, Tae Yang, 20男裝, 秋冬
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