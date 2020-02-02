J.Sheon自曝從「屁話」中找靈感　定義不同的浪漫：是一種不切實際的賭注

▲J.Sheon（街巷）新專輯《巷子內》創作靈感分享。（影／記者林明瑋攝）



記者王則絲／台北報導

創作歌手J.Sheon（街巷）近期釋出新專輯《巷子內》，主打《輸情歌》、《比較浪漫》等多首歌曲都受到粉絲們的讚賞，訪問中說道：「這次專輯的靈感就是來自於生活中的『屁話』。」希望藉此更貼近聽眾的真實生活、引起共鳴，對於「浪漫」也有一套不同見解：「是一種不切實際的賭注，無法衡量卻願意一股腦去做。」

▲J.Sheon為大家示範兩套時尚穿搭。（圖／記者張一中攝，以下同）



這次邀請歌手J.Sheon來到了台北SOGO百貨復興館MSGM店上，示範兩套服裝穿搭，第一套搶眼的漫畫風格上衣是來自MSGM的足球小將翼衛衣（NT＄30,800）、破壞牛仔褲（NT＄12,800），演繹充滿個性的街頭風格，而第二套的黑色針織MSGM LOGO針織衫（NT＄15,300）則相當修身，低調經典，搭配的兩款紅色包款配件則是LeSportsac可口可樂彎月形側背包與圓形斜挎包（預計三月上市），作為穿搭亮點，UGG MIWO TRAINER鞋款（NT＄7,800）則充分展現機能時尚。

兩套造型中J.Sheon最喜歡足球小將翼的漫畫上衣，提到小時候經常看日本漫畫，近期也才剛追完動畫《進擊的巨人》，還分享自己最愛劇中里維兵長的角色，非常喜歡這種漫畫風格的設計感，黑灰白色系很好搭配，圖案也夠搶眼。

為籌備新專期《巷子內》，J.Sheon雖嘴上説説就是日常「屁話」集大成，事實上是花了很多時間從生活中收集素材，努力的結晶，推出後收到不少好評，還久違的將在今年5月24日舉辦個人演唱會，票更已快速完售，人氣勢不可擋。

近期常可在J.Sheon的Instagram上發現一個hashtag「＃街頭兄弟不只很餓還很浪漫」，這句話其實是源自於兄弟本色《Fly Out》中的歌詞，而J.Sheon為它延伸賦予更多意義並加以翻玩，意指還在地下、街頭努力的人們，雖然尚未功成名就，環境亦不優渥，但是他們是最懂得如何品嚐生活的浪漫的一群人。

▲J.Sheon此次最喜歡的單品是身上的MSGM足球小將翼衛衣，NT＄30,800。



酷酷的帥氣外型下，難免給人不好親近的錯覺，但訪問中J.Sheon透露自己其實私下是一個很會講「屁話」的人，率性得說：「如果有人覺得我很嚴肅不敢來講話，那就是他的損失囉。」

「浪漫」一詞在《巷子內》出現頻繁，被問及自己是不是個浪漫的人，J.Sheon直言：「我不是一個這麼浪漫的人。」認為並不是只有感情中那種羅曼蒂克的情節才叫浪漫，「浪漫其實是一種不切實際的賭注，沒有辦法去計算，但你卻還是願意去做。」就像當初一股腦的回到台灣做音樂，某種程度上也帶有所謂浪漫的成份吧。

在 Instagram 查看這則貼文 J.Sheon（@jsheonofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 上午 12:47 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App