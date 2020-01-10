全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：當壓力大時，請停下腳步，傾聽自己的聲音

▲美麗來自與外在的保養與內心的鍛鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

時尚傳奇超模吉賽兒邦臣曾多年蟬聯富比世的最吸金超模排行榜冠軍，2020年正式成為迪奧逆時能量系列代言人，她的美來自於她內在身心的富足，她不僅將此概念著書闡述，登上紐約時報暢銷榜，此次更和大家分享了她的美麗心法。

吉賽兒邦臣強調平衡生活的重要，她說：20歲初頭的時候，經歷了急性焦慮症，覺得我的世界愈來愈小，我的生活變成了牢籠，從表面看來，我似乎是擁有一切的，但我卻覺得無法呼吸。我想就是那個時候，我了解到必須改變一些習慣，我很慶幸我做到了，展開了新生活。



她更分享，我們時常被拉扯到不同的方向，被訊息淹沒。導致極大的壓力。這時候停下腳步，斷絕一切連結變得很重要，阻絕外面的噪音，探索內在，享受與自己共處的時刻，就算一天只有10、20分鐘，無論多久，一定要留時間給自己。



除此之外，親近大自然也能帶來極大的愉悅和身心平衡，大自然的能量是如此地正面與充滿活力，每當我想放鬆的時候，沒有什麼比置身大自然之中更有效。可以是在海裡、在山上甚至可以只是脫去鞋子，赤腳感受大地，或只是呼吸純淨空氣、欣賞夕陽。美麗俯拾即是，當我們可以看到美麗時，我們會感到很愉快，也會感覺自己更美麗。

▲Dior 逆時能量精華，30ml，4,500元。

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