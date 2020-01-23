新年禮物清單絕對打動女友心！米奇串飾萌翻天、火紅內衣旺到明年

記者鮑璿安／台北報導

迎接一年一度農曆新年，要送給女友的禮物選好了沒？無論是穿的、戴的， 《ET FASHION》幫你精選2020農曆新年禮物清單，超可愛外型絕對讓另一半滿意，現在就筆記下來！

輕珠寶、飾品

# 施華洛世奇 農曆新年系列

▲施華洛世奇紅色天鵝手錬NT$3,990。（圖／品牌提供）



施華洛世奇新年延續備受歡迎的Little系列和Chinese Zodiac系列，以「鼠」為造型，打造專屬鼠年的生肖相關首飾，更注入了富有傳統意義的「福」字及葫蘆，想要低調一些的，也有熱賣的Iconic Swan紅色版系列，承載天鵝水晶的奢華外型，Y形項鍊可以利用其滑扣調整長度；或是搭配淺藍色水晶的垂墜感老鼠手錬，小巧之餘相當靈動。

# PANDORA 新年輕珠寶系列

▲PANDORA找來米奇米妮一起換上紅色唐裝拜年，串飾NT$2,880 。（圖／品牌提供）

為了打造鼠年可愛氣息，PANDORA以鍍18K金材質打造十二生肖系列呼應「2020金鼠年」，將經典皇冠標誌戴到每隻動物頭上，而生肖串飾背面則細膩刻劃動物們的專屬特色，此外，持續推出迪士尼系列，米奇、米妮更直接穿上象徵吉祥寓意的紅色唐裝，光是看到就失心瘋。

可愛情侶鞋

# Reebok新春第二彈 Tom&Jerry聯名系列

▲Reebok 聯名Tom & Jerry台灣買得到，鞋款最低NT$1,850起。（圖／品牌提供）



由華納兄弟娛樂公司發行的《Tom & Jerry》於今年（2020）滿80年，Reebok特別攜手讓可愛的Tom & Jerry一躍而上Instapump Fury、Reebok Club C與Club C Revenge成人及童鞋款式共三款經典鞋型及各式服飾上，像是經典 Pump充氣按鈕注入Tom圖案，鞋後跟採用不對稱刺繡更加可愛；雙方搞笑互動的模樣躍身則於Club C鞋面上，最後Club C Revenge推出米白成人款式與棕色童鞋款式，絕對是情侶鞋以及全家配備的最好選擇。

# PALLADIUM PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴

▲PALLADIUM PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，NT$2,480 。（圖／品牌提供）

不分性別皆可輕鬆上腳的靴款PALLADIUM PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，這次推出熾熱紅款式，除了防水性能之外，鞋帶上配備可拆式OVERLAB-TIE橡膠標籤、鞋跟處鮮明的「DARE THE UNKNOWN」車縫布章，都能自由搭配出想要的模樣。

火紅內衣

# 黛安芬Triumph新年系列

▲ B-C/70-80 NT$1,880，中腰平口配褲 NT$ $550。（圖／品牌提供）

害羞的時刻不能少，黛安芬Triumph迎接新年推出兩款全新極輕量提托水感動系列， 薔薇粉首創無鋼圈V型曲線水感動罩杯相當自在，烈焰紅則以水感動罩杯自然輕盈提托，配上摩洛哥植物為靈感的雙色刺繡，成為超實用禮物。

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