曾之喬頂「鞭炮頭」站台資生堂旗艦店　自曝肌膚亮到發光的秘密

▲曾之喬今日頂著「最美鞭炮頭」出席資生堂國際櫃旗艦店開幕活動，好身材、美肌都無懈可擊。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

全台首家資生堂國際櫃Shiseido Ginza Tokyo旗艦店正式進駐遠東信義A13，今（10日）特別邀來人氣女星曾之喬擔任開幕嘉賓，以一襲亮紅色削肩小洋裝現身的她，不僅「腰瘦」好身材令人稱羨，肌膚更是透亮到會發光，加上一頭側面才能看出玄機的「鞭炮頭」髮髻，讓她笑封自己是「鞭炮界最美！」她也在活動上大方分享自己的發光秘訣，從養膚、妝前到彩妝全都曝。

▲她認為想有好肌膚，吃得健康、養生很重要。（圖／翻攝IG@chiaochiaotzeng）



肌膚好到讓現場記者都大讚的喬喬，談到肌膚透亮秘訣，立刻化身養生小老師，提醒大家養生的重要，她認為平時飲食吃得健康、吃得好，膚況就會好，肌膚才會透亮，這是她認為最首要的關鍵。

另外，皮膚出問題時，要先自己確認一下，如果不是身體不好，很可能就是你用錯產品或用錯方式，對肌膚來說負擔太重了，她也舉了自己的例子，「像我以前很愛很愛敷臉，常常推廣每天都要敷臉，但我後來發現一個弊端，原來我粉刺長那麼快，就是因為太營養了，才發現是敷臉的問題。」

▲她很推薦女生買美妝品一定要投資一罐好的粉底。（圖／記者屠惠剛攝）



想讓肌膚透亮有光澤，除了保養，彩妝上也有小撇步，她認為底妝非常重要，所以如果購買美妝品的預算有限的話，她很推薦要投資一瓶好的粉底，「有一個好的底，彩妝不管多一點或少一點都會很漂亮，但如果底亂七八糟的話那就沒救了！」她更提到現在的彩妝品或粉底裡都會添加保濕成分，所以建議妝前不用再擦很厚重的保養品，像她通常只敷清爽的面膜或是擦很清透的精華液，再搭配一瓶好的粉底液就夠了。

▲資生堂去年一推出就大受好評的「超進化底妝系列」，今年開春再添新成員。（圖／品牌提供）



而前一天在FB預告將要公開自己最近愛用底妝的她，也大方揭曉讓她頻頻被讚容光煥發的心頭好就是先前陪她征戰米蘭時裝週的「資生堂超進化底妝系列」，就連最近拍攝新戲都在用，不僅讓她拍戲不脫妝，肌膚透亮度更提升。

▲資生堂國際櫃旗艦店進駐遠東信義A13，推出全台獨家限量禮盒包裝服務。（圖／品牌提供）



全台首座資生堂國際櫃Shiseido Ginza Tokyo旗艦店耗時近半年，斥資千萬打造，由資生堂亞洲區設計總監親自規劃監工，摩登簡約的設計打造現代日式時髦氣息，店內除了全系列產品外，更首度針對頂級「極上御藏系列」特別設立了獨家VIP專屬護膚室。此外，也設有全台獨家限量禮盒包裝服務，凡於櫃上購買任兩項產品即可免費享有日本原裝進口的禮盒包裝。



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