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推TUMI輕量行李箱返鄉出遊不狼狽　移動中還可優雅充電

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▲▼ Tumi,Georg Jensen Travel行李箱 。（圖／公關照）

▲TUMI 20吋款的19Degree PC 行李箱輕盈好推，24,800元。（圖／Tumi提供）

記者陳雅韻／台北報導

過年返鄉或出遊走春，最怕推著超重的行李廂，又拎著伴手禮擠公共交通工具，大包小包模樣超狼狽。工欲善其事必先利其器，得先入手輕盈又好推的行李箱才能優雅一回，美國品牌TUMI熱賣的19 Degree行李箱本季以季以聚碳酸酯polycarbonate（PC）材質重新回歸，更貼心的是20吋行李箱有USB插槽，方便移動中充電。

▲▼ Tumi,Georg Jensen Travel行李箱 。（圖／公關照）

▲Georg Jensen Travel INFINITY 20吋黑色聚碳酸酯登機箱，15,680元。（圖／Georg Jensen Travel提供）

鋁合金打造流線形外觀的19 Degree行李箱是TUMI的明星款，近期為亞太區打造專屬的輕盈PC材質行李箱，分別有20吋、24吋與29吋等3種款式，各有黑、藍與黑莓色，髮絲紋路裝飾的箱體會有光影折射躍動效果吸睛；Georg Jensen Travel行李箱也講求外觀與實用性兼具，主打箱體裝飾強烈的X字符號的INFINITY行李箱，適合小旅行使用的20吋款有黑、灰、白與銀灰款。

▲▼ Tumi,Georg Jensen Travel行李箱 。（圖／公關照）▲▼ Tumi,Georg Jensen Travel行李箱 。（圖／公關照）

▲適合輕旅行的TUMI Voyageur Just in case噴墨粉印花摺疊托特包（左）4800元，19Degree PC黑莓色行李箱20吋款24,800元。（圖／Tumi提供）

春節期間若只是3天2夜或2天1夜的輕旅行，其實TUMI的Voyageur Just in case噴墨粉印花摺疊托特包已足夠，不僅容量大且輕便，不使用時還可摺成一個小方塊避免佔空間；而出遊踏青少不了方便的後背包，TUMI一樣包辦，推出新花色吸引女性目光。

▲▼ Tumi,Georg Jensen Travel行李箱 。（圖／公關照）

▲TUMI Voyageur Harper深藍印花後背包方便出遊使用，17,500元。（圖／Tumi提供）

關鍵字：

TUMI, 行李箱, Georg Jensen Travel
fashion.net

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