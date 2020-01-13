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別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

有些女生不知為何，老是遇到渣男，每次談完一場戀愛都遍體鱗傷，有的還傷到錢，對下一段感情充滿恐懼，深怕再遇到渣！顯性渣男很好避，但現在很多渣男在現出原形前，都偽裝得很好，以騙取你的信任，該怎麼辨認？快來看看現在的對象有沒有以下5種渣男常見特質。

▲渣男都有的5種特質。（圖／翻攝unsplash）

1.超會撩妹、搞曖昧能手

很會搞曖昧的人，大多都是撩妹高手，因為他們常練習！其實這種男生大都很聰明，他們很會根據不同女生的個性和心理狀態，採取不同進攻方式，他們很會欲擒故縱，一下讓你覺得他很喜歡你，一下又讓你覺得摸不透他，但當你開始想放棄時，他又會回來撩你幾下，讓你覺得好像又有希望，來來回回糾纏不清。

▲渣男都有這5特質　說的比做的多。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.說得比做得多

渣男除了基本必備甜言蜜語，他們還很懂女生不同時期時想要什麼，然後用「說的」滿足你。比如你生理期肚子痛，他們可能會抱抱你，用「心疼」的口吻說「寶貝辛苦了，我好心疼～」但幫你煮個薑茶、熱湯，照顧你？可能十次才有一次，還是你拜託的。

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▲渣男都有這5特質　說的比做的多。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.他的生活圈看不到你

如果他從不在社交平台裡曝光你或你們兩人的合照，或是從不帶你見他身邊親近的朋友、親人，老是以各種理由推託，那就要小心了！這表示他不想公開自己有女友這件事，或是他想公開的不是你，對他來說你可能只是個備胎，是他騎驢找馬、找到他心目中理想對象前的「隱形女友」。

▲渣男都有這5特質　說的比做的多。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.不在意戀愛過程，只想達陣

有些男生可能只是貪圖你的外在、肉體，並不是真心喜歡你這個人，因此他們通常會竭盡所能地加快你們交往的進度，他會盡量跳過一些讓彼此互相了解的約會，只想儘快提高兩人之間親密度。在一起沒多久就要求上床，等到真的上床後，他就再也不談以後、未來，總是推託逃避，最後甚至用各種理由疏遠你，甚至分手。

▲渣男都有這5特質　說的比做的多。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.不願付出但貪圖你對他好
雖然一段關係中談錢滿傷感情的，但有的人其實對你的錢更有「感情」。比如各種節日、紀念日，你總是用心準備，不惜花大錢訂好餐廳、買最好的禮物送他，但他根本不記得，連個禮物都不準備，推說最近太忙了，下次給你買，或是拿出一看就是10分鐘前在旁邊商店隨手買的小東西搪塞，但他自己東西總要用最好的，不能委屈自己，自己錢花不夠，甚至還會跟你借錢，借了不一定還，還會用「以後一定讓你過好日子」哄騙你。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 渣男, 辨識, 特質, 判斷, 壞男人
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