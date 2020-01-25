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初一走春戴紅珠寶喜氣滿點　葫蘆、舞獅、如意鎖超應景

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▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）

▲Qeelin取財富象徵的葫蘆造型，創作Wulu紅瑪瑙系列珠寶。（圖／Qeelin提供）

記者陳雅韻／台北報導

大年初一出門走春少不了紅色上身，若穿整套紅裝太害羞，點綴一點紅的珠寶即有畫龍點睛的效果。華人珠寶品牌Qeelin取中華文化中象徵財富的葫蘆、代表長壽的如意鎖、富裕和諧之意的金魚的造型，甚至是應景的舞獅都入設計，鑲嵌美鑽與紅瑪瑙，喜氣洋洋。

▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）

▲Qeelin如意造型的Petite Yu Yi 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙手鍊（左）63,800元，Petite Qin Qin紅瑪瑙項鍊75,500元。（圖／Qeelin提供）

葫蘆造型的Wulu系列是Qeelin的經典之作，當中Petite Wulu項鍊、Petite Wulu手鍊和Petite Wulu耳環雖小巧，但鑲嵌紅瑪瑙，依然存在感強烈，如意鎖造型的Petite Yu Yi也有異曲同工之妙；而以舞獅為靈感的Xi Xi系列靠靈動設計吸睛，吊墜會隨著佩戴者輕晃，呼應舞獅的敏捷身手。

▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）

▲Qeelin舞獅造型的Xi Xi 18K 玫瑰金、鑽石、紅寶石和縞瑪瑙大型吊墜 ，857,500元。（圖／Qeelin提供）

紅色系珠寶不僅喜氣，也能戴出摩登感，伯爵（PIAGET）Possession系列18K玫瑰金鑲鑽與紅玉髓的珠寶，單戴或多個疊戴都各有風格；De Beers也鼓勵珠寶融入日常穿搭，採用密釘鑲鑽石勾勒出蓮花花瓣圖案的Enchanted Lotus鍊墜，也推出紅玉髓款式，且正反皆美，新春之際戴著一抹紅帶來好運。

▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列紅玉髓18K玫瑰金鑲鑽戒指（左）87,000元，紅玉髓18K玫瑰金鑲鑽墜鍊380,000元。（圖／伯爵提供）

▲▼Qeelin,Piaget,De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石鍊墜，101,000元。（圖／De Beers提供）

關鍵字：

Qeelin, Piaget伯爵, De Beers
fashion.net

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