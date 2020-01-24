紅Ｘ金配最招財！鼠年開運美甲範本12款　耍可愛必加上「米奇」

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逢年過節，大家是否都習慣和親朋好友摸幾把？想要有好手氣，指尖上的心機當然不能少，而說到過年，當然是「紅色」系最吉祥、最招財，運用在美甲上肯定讓你財運旺旺來！以下就來看看，有哪些適合過年時節、華麗又喜氣的美甲範本：

＃鼠年限定款

由於今年是「鼠」年，想要有「鼠」不盡的鈔票，把「鼠」元素直接畫在指尖會是不錯的選擇，全部都做老鼠圖案可能會太花俏，稍微加入一些小老鼠的元素就足夠。

▲在一、兩指中加入小老鼠的元素。（圖／翻攝自小紅書＠頭頂榴槤的長頸鹿、xiao貓貓子）



說到老鼠就會想到迪士尼角色「米奇」，將米奇當作過新年的美甲主題，在色系上面呼應吉祥習俗又可愛吸睛！

▲米老鼠將會是呼應鼠年最適合的圖案！（圖／翻攝自小紅書＠欣欣愛Kitty、JIJISHAO）

＃紅Ｘ金招財款

而吉祥喜氣的紅色與象徵金銀財寶的金色互相搭配，則是最「招財」的款式，兩色隨便搭都好看。

▲紅Ｘ金隨便搭配都不會失誤，變化也很多。（圖／IG帳號＠ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權、翻攝自小紅書＠貳零壹肆）



＃華麗款



有些女孩們對於美甲的堅持是屬於「華麗」派的，過年時節更有理由做得高調又搶眼，運用一些亮片、立體裝飾，加上渲染、跳色搭配，要不引人注意也難！

▲選用一些立體、閃亮的元素，越浮誇華麗越適合過年！（圖／IG帳號＠ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

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＃見長輩氣質款

如果擔心與長輩們相聚，太浮誇的款式不太合適的話，就可以選擇比較低調的氣質款，挑選彩度較低、透明感較高的款式，同樣也能有滿滿的新年氣息。

▲避開亮度太高的正紅色，並穿插透明感較高的款式，相當氣質又不失過年喜慶氛圍。（圖／IG帳號＠ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權、翻攝自小紅書＠kabeelam）

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