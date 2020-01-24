紅色童裝拜年討喜　挑實穿性高、舒服好活動款式不浪費

▲Stella McCartney愛心洋裝，6,680元。（圖／babyMADISON提供）

記者陳雅韻／台北報導

小朋友過新年最開心，不僅可領壓歲錢，還可穿上美美新衣走春或拜年，打理小孩行頭的家長只要掌握紅色元素、實穿性高、舒服好活動等3原則，就能輕鬆為兒女添購充滿年節氣息且日後能常穿搭的童裝，不怕只穿一次浪費。

女孩的氣質選擇

套上一件剪裁合宜的紅色系洋裝，女孩即可輕易展現年節的喜氣感，英國設計師品牌Stella McCartney Kids秋冬推出的滿版愛心圖案洋裝，活潑亮眼，且寬鬆版型好活動，出遊沒有拘束感。

▲Stella McCartney Kids紅色荷葉絲質洋裝4380元（左），中長版型荷葉袖絲質洋裝3,880元。（圖／Bungo minimall提供）

以小禮服著稱的Nellystella打造Amelia酒紅天鵝絨洋裝，領口、袖口及裙襬裝飾白色鏤空蕾絲，胸前還繫著紅色蝴蝶結緞帶，彰顯女孩的好氣質，日後參加正式場合或音樂會也能穿。

▲Nellystella Amelia酒紅天鵝絨洋裝，4680元。（圖／Bungo minimall提供）

男孩的活潑選擇

不少家長抱怨男孩童裝不是格紋就是車子裝飾，其實不需要花俏圖案，玩撞色穿搭也很有趣，精品羽絨衣品牌Moncler Enfant拼接撞色羽絨外套採亮面的藍紅拼接設計，讓人一眼就瞧見；Hugo Boss Kids則推出紅色的男孩夾克，沒有多餘裝飾，只有品牌Logo橫列於中央，簡潔有力。



▲Moncler Enfant拼接撞色羽絨外套，26,700元。（圖／babyMADISON提供）



▲Hugo Boss Kids男孩紅色夾克，7,980元。（圖／babyMADISON提供）

紅色的配件選擇

不想讓孩子穿得紅吱吱，巧搭配件也有畫龍點睛的效果。西班牙童裝品牌Bobo Choses設計紅色與米色交錯的菱格紋領片脖圍，可與任何上衣搭配激盪出不同風格；而天冷少不了保暖毛帽，同為西班牙品牌的The Animals Observatory撞色毛帽頂上裝飾紅色大圓球，可愛指數破表。

▲Bobo Choses領片脖圍（左）2,180元，The Animals Observatory毛帽2,180元。（圖／Supermakids提供）