LAURA MERCIER年度熱賣Top 5！其中2款連韓劇女神鄭有美都愛用

▲蘿拉蜜思去年度熱賣排行榜裡，有2項產品連韓劇女神鄭有美都愛用。（圖／翻攝IG@lauramercier）

記者張毓容／台北報導

以煥顏凝露、透明蜜粉等在全球大受好評的神級底妝品而被稱為「底妝專家」的LAURA MERCIER蘿拉蜜思，去年因代理權轉移轉而撤離台灣，於6月初正式回歸，人氣、聲勢絲毫不減，更持續攀升。而其2019年度最熱賣的五款明星商品中，更有兩款連以《屍速列車》《82年生的金智英》等劇爆紅的韓國女星鄭有美都是愛用粉絲，快來看看你漏了什麼？

Top 5：玫瑰極萃修護油



LAURA MERCIER鐵粉們都知道的玫瑰萬用油，質地輕盈好吸收，可滋潤、保濕，並提升肌膚光采，不僅可用來保養臉部，也可混入粉底、身體乳，甚至當作指緣油、髮油使用。

▲LAURA MERCIER 玫瑰極萃修護油，30ml，NT$2,500。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

Top 4：煥顏粉露



去年年中蘿拉蜜思正式回歸台灣時，同時推出的全新粉底，質地像是精華液般的質感粉底露，可15小時潤澤保濕，如天生自帶蘋果肌的散發完美珍珠光澤，更被韓國人氣美妝節目《GET IT BEAUTY》票選為年度NO.1粉底，也是韓劇女神鄭有美最愛的粉底液。

▲LAURA MERCIER 煥顏粉露，30ml，NT$2,500。

Top 3：輕肌漂染頰彩（#ginger）



除了底妝產品外，蘿拉蜜思也有不少好口碑彩妝品，像是輕肌漂染頰彩就贏過網上高人氣的打亮餅，熱賣至年度Top 3。絲滑柔緻的顯色質地，能打造出如嬰兒般粉潤的好氣色，尤其帶有暖玫瑰色調的#ginger最後歡迎，連以《屍速列車》《82年生的金智英》等劇爆紅的韓國女星鄭有美都是愛用粉絲。

▲LAURA MERCIER 輕肌漂染頰彩，#ginger，6g，NT$1,200。

Top 2：煥顏凝露



最算對LAURA MERCIER不太熟的人，都一定聽過「煥顏凝露」的鼎鼎大名，身為全球第1瓶妝前凝露，細緻水嫩的柔滑性，可完美保濕、潤澤平滑肌膚紋理， 讓後續上妝服貼持久不脫妝，與「透明蜜粉」堪稱蘿拉蜜思的兩大經典神品，現除了經典原始版，更另外推出增加光采的勻亮型、高效滋潤的保濕型和幫助控油的清爽型。

▲LAURA MERCIER 煥顏凝露，50ml，NT$1,500。

Top 1：煥顏透明蜜粉



全球口碑熱賣第一的透明蜜粉，輕盈質地並能幫助長效持妝，不僅被網友封為「持妝神器」，超細緻粉體、清透柔滑妝感更讓許多專業彩妝師讚不絕口，是沒打廣告也一直持續熱賣的超強明星商品，光是正式回歸台灣重設櫃至今就已賣破數萬顆。

▲LAURA MERCIER 煥顏透明蜜粉，29g，NT$1,500。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App