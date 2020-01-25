fb ig video ETtoday search mobile

過年爽吃最怕胖？中醫教你靠3大生活習慣　避免脂肪囤積

> >

▲中醫教3習慣避免脂肪囤積。（圖／翻攝IG）

▲春節放假大吃大喝最怕累積體脂肪，中醫教3大習慣避免脂肪累積。（圖／翻攝IG@dlwlrma、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

過年長假爽爽放，各種年節美食從放假第一天就輪番上陣，怕胖但又捨不得不吃？別擔心，中醫教你3招養成良好生活 習慣，順應「春夏養陽，秋冬養陰」的自然規律起居，讓氣血運行通暢、避免脂肪囤積，同時也有健體養生的效果。

▲中醫教3習慣避免脂肪囤積。（圖／翻攝ＩＧ）

▲早點睡、充足睡眠可使毒素與脂肪較不易囤積。（圖／翻攝IG@ahc.official）

1.充足睡眠改善氣血運行

《皇帝內經》裡有提到：「水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光」，順應太陽的升落調整作息，可改善氣血運行更加通暢，有助於保養精氣，而氣血運行其實就是現在常說的人體循環代謝，代謝好自然會使毒素與脂肪較不易在體內囤積。而上面所說，簡單來說就是要睡飽、睡得足夠，對於生活忙碌的現代人，上班日當然無法睡得太晚，但可以從減少熬夜開始，另外，寒冷的秋冬可比春夏時節再早一個小時睡覺，增加睡眠時間，也有幫助。

▲中醫教3習慣避免脂肪囤積。（圖／翻攝IG）

▲早上鹽水、晚上蜂蜜水，可幫助清熱解毒和消化。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

2.早晚一杯鹽水、蜂蜜水

中醫師建議可在早上起床喝一杯加半茶匙鹽的鹽水，睡前喝加一湯匙蜂蜜的蜂蜜水，有助補腎排毒。冬天要多注意腎臟的保養，可利用鹽巴清熱解毒、蜂蜜可助消化的特性來養腎和幫助消化，尤其睡前喝加了蜂蜜的溫開水，不僅可調理白天吃得過多而變得油膩的腸胃，還能幫助睡眠。但本身有腎臟病或糖尿病的人，鹽巴和蜂蜜的量要降低，只要讓水稍微有味道的濃度就好，不用加到半茶匙鹽或一茶匙蜂蜜。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲中醫教3習慣避免脂肪囤積。（圖／翻攝IG）

▲中醫提醒，吃飯時盡量不要一冷一熱交錯吃，且要少吃生冷食物。（圖／翻攝IG＠heizlemakeup）

3.避免冷熱交叉入口

天氣冷或過年時，許多人都喜歡吃火鍋讓身體溫暖起來，但不少人都會習慣邊吃邊喝冰涼的飲料，這樣一冷一熱會破壞身體的平衡，且冬天吃喝生冷食物，容易讓寒氣入侵，尤其是脾胃較弱的人，會使氣血運行不順，容易導致脂肪堆積或水腫。另外，冰冷飲料會使吃進肚裡的脂肪降溫，可能會凝固成比較稠的狀態，使消化率下降。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

過年, 新年, 農曆新年, 春節, 發胖, 變胖, 飲食, 吃太多, 中醫, 生活習慣, 脂肪
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

大年初一「別睡午覺」！10大禁忌要注意　來年超好運

大年初一「別睡午覺」！10大禁忌要注意　來年超好運

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑 人見人愛花見花開！「最有長輩緣」的星座TOP 3　摩羯有禮貌紅包拿不停 出道29年持續當紅！木村拓哉金句：不要覺得自己辛苦，因為大家都很辛苦 曹政奭與歌手老婆Gummy要生寶寶啦！女星孕期維持好身材的秘訣大公開 孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花 把壓歲錢變「錢母」　168元硬幣＋雨水簡單招財 髮型師傳授「染髮持色7招」　染髮前別洗頭，好多人不知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面