廁所習慣選第幾間測你的個性！最後面缺乏安全感、有效率的進這間

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

出門在外時間一拉長，難免需要去公共場所的洗手間一趟，而公共廁所起碼都會有3間以上，簡單分為第一間、中間與最後一間，在空無一人的情況下，你通常都會上哪一間呢？其實平常習慣上第幾間廁所，與隱藏性格有一定的關係喔！以下就一起來看看：

在外習慣上...

＃第一間

第一間廁所離門口最近，能夠以最快的速度結束上廁所的過程。通常選擇第一間廁所的人，個性比較心直口快，做事有效率、迅速，且第一間與外面的距離較近，容易受到干擾或是使上廁所的聲音、味道讓出口附近聽見，所以這類型的人也較為自信、做自己，缺點是有時後容易忽略他人的感受，或是急性子造成的問題。

＃中間

通常習慣上第二間、或是中間廁所的人，凡事不喜歡太極端，個性是十分謹慎小心的，容易擔憂焦慮，非常喜歡和朋友們混在一塊，在團體中常扮演維護和平、保持歡樂氛圍的角色，且認為上中間的廁所，萬一遇到任何問題，比較容易向兩側廁所間求助，讓人比較心安。

＃最後一間

而每次進到廁所，都習慣直直走向最一間的人，通常比較缺乏安全感，比較害羞、慢熟，或是屬於悶騷類型，平常喜歡享受自己一人的時光，最後一間會讓人感覺更有自己的空間，心裡比較自在，且在廁所間數很多的狀況時，最後一間通常比較少人上，所以會乾淨一些。

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