春節拜年必知5大眉角！什麼都不吃、「當自己家」超失禮　

▲。（圖／翻攝IG＠moeka_nozaki、＠nozomisasaki_official）

編輯／Amanda

農曆新年除了是闔家團聚的時刻，當我們出了社會以後，不論是家中長輩、另一半親戚或工作上需要維持關係的同事、客戶等，漸漸地也需要開始主動去拜年，但拜年可是暗藏著許多眉角，一不小心拜年不成，反而失禮、打壞關係！快來看看有哪些需要注意的小細節？

1.拜訪前先聯絡告知



不論是拜訪自己的親朋好友或工作上的客戶、同事，在事前最好先跟對方聯絡告知一下，可先跟對方確認比較方便的時間，這樣比較不會打擾到對方生活或預先安排好的行程，不僅展現自己對對方的尊重，也能避免到現場才發現對方根本不在家的窘境。

▲可利用外套、包包或小物點綴一些紅色在身上，如果不喜歡紅色，也可以加入一點其他亮色系。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

2.盡量不要穿全身黑



雖然現代人比較沒有那麼迷信了，不至於看到黑色就認為不吉利，但對於某些長輩來說，還是會有點在意，覺得不夠喜氣，畢竟是到人家家裡拜年，就算不想在穿搭裡加入紅色，至少也別穿得全身黑，或可利用包包、絲巾或飾品等小物，點綴一點紅色或亮眼顏色，看起來多少比較喜氣些，也能讓對方感受到新年祝福。

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▲拜年時伴手禮不用很貴重，一點小禮都好，千萬不要兩手空空去，不僅失禮還沒誠意。（圖／翻攝IG＠nozomisasaki_official）

3.絕對不要空手去



去拜年同時也是別人家拜訪，請記得順手帶個伴手禮，不用太貴重，但千萬別兩手空空就去，像是水果禮盒、蛋糕、餅乾零食等都是很方便準備又不容易出錯的選擇，還可以讓大家一起分享；或是酒精飲品、乾貨等便於保存的品項也是不錯的選項。另外要注意的是，除非對方是很熟悉且輩份相近的人，否則別送太過新奇的東西，容易造成對方尷尬和彼此的芥蒂。

4.別真的「當作自己家」



到別人家裡拜訪時，通常主人都會客氣地說：「隨意坐」「當自己家就好」，別當真就真的隨便亂坐、亂逛，甚至亂動東西。要稍微留意一下不要坐到主人的位置，可在坐下前先詢問一下主人「坐哪邊比較方便？」如果有想參觀的房間或區域，可先詢問過主人，由主人帶領著前去，比較有禮貌。

▲別因為不好意思就什麼都不敢吃，反而會讓主人誤會你不領情。（圖／翻攝IG＠nozomisasaki_official）



5.主人招待的茶點多少吃一些



通常主人都會客氣地準備一些點心、飲品招待前來拜訪的客人，別覺得不好意思而一直拒絕不吃，或是因為肚子不餓就動也不動，這樣容易讓對方誤會你不領情或嫌棄，畢竟這是主人的心意，至少意思意思吃一點、喝個幾口，並稍微稱讚幾句或表達感激，能讓主人留下更好的印象。

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