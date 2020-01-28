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過年玩通宵肌膚狀況百出？5招掃除熬夜倦容　漂亮去約會

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▲熬夜倦容 。（圖／mac、innisfree）

▲頻繁熬夜，導致氣色與皮膚狀態都不佳。（圖／翻攝自IG@1993kg）

編輯／JJ

在農曆新年的習俗當中，除了除夕夜「守歲」到天亮，許多家庭還習慣一連好幾天通宵打麻將，導致整個生活作息都倒過來了，大家也知道，熬夜過度的話，可是會反應在皮膚上的，暗沈、蠟黃、缺水通通來，還有大魔王黑眼圈，那麼如果急需來場漂亮的約會時該怎麼急救呢？以下一起來看看：

妝前急救：

＃面膜

面膜是肌膚急救的首選法寶，依照皮膚遇到的問題對症下藥，挑選對應功效的面膜才能事半功倍，利用「亮白」訴求面膜對抗暗沈、「鎮定」針對泛紅，「乾燥」問題則主要選擇「保濕」即可。

▲熬夜倦容 。（圖／mac、innisfree）

▲濕敷能讓妝容更服貼。（圖／翻攝自IG@3ce_official）

＃化妝水濕敷

有時候出門前來不及敷面膜，上妝前若還覺得臉乾乾的、有緊繃的感覺，直接上妝可能會造成底妝龜裂、不服貼，利用化妝棉浸滿化妝水，在乾燥部位簡單濕敷3～5分鐘，能夠快速讓肌膚吸飽水，自然就會透亮、平滑。

＃眼周按摩保養

另外，因熬夜過度用眼，也會造成眼周肌膚的負擔，還會形成黑眼圈，在保養程序中別忘了加入「眼周按摩」的步驟，防止細紋的產生，也能改善睡眠不足形成的泡泡眼，許多眼部產品都會附有按摩冰珠，稍微按摩眼周穴道還可以緩解眼睛疲勞。

▲熬夜倦容 。（圖／mac、innisfree）

▲用手指指腹或是附有冰珠按摩棒的產品按摩眼周。（圖／翻攝自innisfreeofficial）

化妝重點：

＃黑眼圈遮瑕

「黑眼圈」是熬夜過度的鐵證，兩條掛在眼睛下方真的會讓人看起來很沒精神，遮瑕若沒做好還會讓整個妝容髒髒的感覺，像重度黑眼圈的話，就會需要以下這種「調色盤」類型的遮瑕膏，遮瑕產品中以「膏」狀質地最為遮瑕，依照自身黑眼圈的顏色，利用「對比色」的原理少量多次的堆疊，就能完美掩飾熬夜過後的狼狽模樣。

▲熬夜倦容 。（圖／mac、innisfree）

▲偏橘的遮瑕膏最適合用來遮黑眼圈，遮完後再用亮色局部打亮眼周。（圖／翻攝自IG@maccosmeticstaiwan）

＃修容

起床後水腫是許多女孩們的煩惱，尤其是當前一天晚上吃了重口味宵夜，更是難逃一劫，除了等待水腫消下去之外，應急的處理方法就是依靠「修容」的技巧，將消失的輪廓線條給「畫」回來。

▲熬夜倦容 。（圖／mac、innisfree）

▲利用修容將消失的輪廓救回來。（圖／翻攝自IG@3.48kg）

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關鍵字：

熬夜, 黑眼圈, 暗沈, 熬夜倦容
fashion.net

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