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楊謹華背寶格麗小包防扒手　洩春夏最愛3款

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 ▲楊謹華暢談小包收納術。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今年春夏配件系列粉色與紅色系當道，總會在第一時間收到品牌訊息的VIP楊謹華，立刻指出她心中的必敗前三款，眼光全落在小包包，她自信表示寶格麗的包款深度夠，身為收納控，她輕鬆就能放進所有必備品，笑稱：「朋友缺充電器、牙線棒都找我要。」

▲▼ 楊謹華BVLGARI 。（圖／公關照）

▲楊謹華對寶格麗春夏新包愛不釋手。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 楊謹華BVLGARI 。（圖／公關照）

▲楊謹華難敵粉紅包款魅力。（圖／寶格麗提供，以下同）

近年來楊謹華愛上小尺寸包款，旅行時為防扒手，也必定斜背小包再搭一個後背包，因此開始精簡隨身物，她必備提款卡、信用卡、牙線棒、充電器、護唇膏、2支口紅，她指著已擁有的相同包款、但換新色的寶格麗Serpenti Forever薔薇石英色小牛皮手提肩背包表示，內有3個夾層其實可放不少東西，連梳子都能放得下，此款甜美粉紅包身搭紅色側邊的設計，再度撩起她的購物慾。

▲▼ 楊謹華BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ 楊謹華BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Serpenti Forever薔薇石英色小牛皮手提肩背包83,300元（左），Serpenti Diamond Blast紅寶石色小牛皮迷你肩背包62,500元。

感受年節的喜氣，紅色包款特別應景，楊謹華心中的寶格麗必敗款還包括Serpenti Diamond Blast紅寶石色小牛皮迷你肩背包、Serpenti Forever 洋紅碧璽色小牛皮水桶包，她連聲說：「好可愛！」背著水桶包在鏡子前照不停，「好好看喔！流蘇設計有叛逆的感覺。」

▲▼ 楊謹華BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Serpenti Forever 洋紅碧璽色小牛皮水桶包，82,000元。

關鍵字：

楊謹華, BVLGARI, 寶格麗
fashion.net

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