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米蘭男裝周／謝霆鋒首征戰米蘭　脱下廚師服換「一身黑」帥度破表　

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▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲時髦隨性一直是謝霆鋒的穿搭原則。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

穿著一向很有自己風格的謝霆鋒，這次以Ermenegildo Zegna品牌代言人首次參與米蘭男裝週，以棕黑色印花西裝，內搭黑色高領針織，配以同色調馬海毛長褲，一身黑酷帥登場，以不同材質的極致混搭，展現高段穿搭技巧。

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲秀場設計和服裝都秉持時尚可延續理念。

Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列秀場設計秉持時尚可延續的環保理念，攜手美國多媒體藝術家Anne Patterson，在米蘭一家鑄造廠的舊址搭建起龐大的沉浸式裝置，由傑尼亞多餘的生產布料製成的數千條緞帶從屋頂垂下，交織出一個懸浮在空中的巨大立方體，生動上演一場色彩、材質與光影的互動。

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲INSTA-PACK斜挎包是本季的配件重點。

本季重新定義了剪裁之美，從多元融合的視角出發，像是翻蓋和貼袋等符合人體工學的細節，賦予該系列出眾的實用性。低領線設計的拉鍊外套式襯衫取代了傳統的襯衫款式，剪裁精巧的背心在此季大勢回歸，無論搭配西裝與否，都能畫龍點睛。

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲謝霆鋒亞洲臉孔格外搶眼。

品牌代言人謝霆鋒身著全新冬季系列落座頭排看秀，此次大秀特邀好萊塢知名男演員Mahershala Ali，FOG品牌主理人Jerry Lorenzo等親臨秀場，更有俄羅斯超模兼演員Sasha Luss，英國超模Erin O'Connor等，以女性視角探索當代男性特質。

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲▼謝霆鋒首征米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列LOOK。

為呼應本季材質與造型的豐富變化，其中不乏柔和的中性色，包括水泥灰、沙石黃、雲影灰、石英棕和羅登呢綠，搭配玫瑰金、氧化銅色、碳紅色和孔雀藍等活力亮色，點綴沉穩的啞光黑，交織出迷人的繽紛視覺。

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關鍵字：

米蘭男裝週, 米蘭時裝周, 謝霆鋒, 2020秋冬
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