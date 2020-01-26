阿嬌鍾欣潼親揭讓自己變醜的「兇手」！女生要小心　4大惡習快改掉

▲阿嬌鍾欣潼以個人經驗勸告愛美女性，快戒掉生活中會讓人變醜的壞習慣。（圖／翻攝鍾欣潼微博&小紅書，以下同）



記者張毓容／台北報導

新年新希望，每個人對於新的一年都有許多期許，相信不少女生的清單裡都會有「變漂亮」或是「越來越年輕」這一項，那麼首先就要從改掉會讓你越來越醜的壞習慣開始！

香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日就在網上分享自己冬天時最喜歡洗熱水澡，結果導致頭皮乾澀、發癢，後來才知道太熱的水會把頭皮的健康油脂洗掉，應該用溫水就好。但也因為這件事，讓她發現有很多日常習慣，其實就是讓自己變醜的兇手，像是喝碳酸飲料、冬天露腳環等，她就特別指出4大「變醜惡習」，快一起來戒掉吧！



1.濕著頭髮梳頭



應該不少人剛洗完頭，頭髮還沒乾就急著想把頭髮梳開，但頭髮濕的時候很脆弱，這時候梳頭會傷害到上未閉合的角質層，容易會使頭髮受損，甚至斷裂，阿嬌誠懇呼籲「看看梳子上掉的頭髮，求求你停手吧！」

2.邊吃飯邊補口紅



阿嬌分享，她曾看過有女生因為擔心吃飯時唇妝掉色，竟然邊吃飯邊補口紅，讓她錯愕又心疼對方的嘴唇。她建議，如果真的怕脫妝不好看，可以試試口紅雨衣，真的管用；另外，白天可以多塗塗護唇膏，晚上卸妝後再敷個唇膜，這樣可幫助嘴唇維持水嫩，即使不塗唇彩也很好看。

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3.冬天露腳踝

曾有造型師跟她說過，腳踝是下半身最細的部位，露出來可以顯得腿細，但她也提醒，冬天把腳踝露出，不僅傷關節，還影響腿部循環，造成水腫、使小腿腫脹，反而會讓雙腿看起來變得更粗了。

4.敷完面膜不洗臉



她以個人經驗笑問「有沒有人像我一樣，偶爾會躺在被窩裡敷完面膜完全不想動，明明是懶，還騙自己是為了充分吸收面膜裡的精華…」她後面語氣一轉，「這樣是不可以的！」她解釋，吸收不了的精華不洗掉會堵塞毛孔，所以一定要起來洗掉，並且進行後續日常護膚流程。

最後阿嬌也補充，除了以上這4大「惡習」，其實還有很多會讓你越變越醜的壞習慣，比如老是低頭玩手機、天天喝碳酸飲料、冬天就不塗防曬……等，如果一時改不掉，也要盡量時刻提醒自己，不然就算用再貴的化妝品都沒有用。

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