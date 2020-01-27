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來不及年前「變髮」別心慌　善用紅色髮飾時尚指數飆升、氣勢大勝

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▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲綁公主頭再用上Alexandre de Paris水晶緞帶蝴蝶結抓夾很別緻，13200元。（圖／Alexandre de Paris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不少女性趕在過年前換新髮型迎新氣象，來不及年前「變髮」也毋須生氣，只要善用紅色系髮飾，也能有煥然一新又喜氣的效果。被譽為「髮上珠寶」、百分之百法國手工製造的精品髮飾品牌法國亞歷山卓（Alexandre de Paris）推出各式紅色調髮飾，無論長、短髮都能尋得適合款式，增添優雅女人味。

▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲蝴蝶結造型的Alexandre de Paris小魔女皮革髮束，5,200元。

蝴蝶結髮飾是經典不敗的款式，亞歷山卓運用不同的紅色面料創作出風格各異的設計，例如上萬元的貂毛蝴蝶結仕女夾與水晶緞帶蝴蝶結抓夾流露奢華感，而小魔女皮革髮束則彰顯好氣質。

▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲予人奢華感的Alexandre de Paris貂毛蝴蝶結仕女夾（左）10,900元，蝴蝶結位置可移動的女伶蝴蝶結髮箍5100元。

不想費心編髮但仍想做小變化，不妨將頭髮梳整齊，在髮梢別上亞歷山卓紅色星月豆扣夾即相當出色；抑或戴上紅色女伶蝴蝶結髮箍，其蝴蝶結還能依喜好調整位置，長、短髮女性都適用。

▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲梳順頭髮別上Alexandre de Paris星月豆扣夾即相當出色，4,000元。

小女孩也要靠紅色蝴蝶結髮飾吸睛，關穎、賈靜雯女兒愛用的台灣髮飾品牌Monkey Bow，為新年推出不同尺寸的紅色蝴蝶結髮夾，成對的中型寶貝春麗款髮夾中央有細細流蘇洋溢濃濃東方味，而大型款蝴蝶結則贏在尺寸，別上氣勢大勝。

▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲Monkey Bow喜氣的蝴蝶結髮飾，為小女孩添甜美氣息。（圖／Monkey Bow提供，以下同）

▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 過年專題紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲Monkey Bow成對的中型寶貝春麗款髮夾（左）680元，新年紅超大蝴蝶結髮夾（右圖中）580元。

關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, Monkey Bow, 髮飾, 蝴蝶結
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