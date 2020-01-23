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金鼠年「紅吱吱彩妝」　替你招喚一整年好運氣

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▲▼金鼠「紅吱吱彩妝」招喚好運氣 。（圖／品牌提供）

▲金鼠年推出一片紅吱吱限定包裝，連迪士尼米奇都來了。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

為了迎接金鼠年，各大品牌無不推出紅色限定包裝來沾喜氣，而象徵吉祥的金鼠更是亮點，舉凡手繪、造型圖騰，甚至連迪士尼的米奇都來湊熱鬧，開春就用這些紅通通美妝，招來一整年的好運吧！

▲▼金鼠「紅吱吱彩妝」招喚好運氣 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 特潤超導修護露， 好運滿滿限定版，3,900元。

雅詩蘭黛的小棕瓶也換上紅色新衣，象徵吉祥好運的「祥雲」更是躍上瓶身，過年不僅要喜氣洋洋更要滿載好運。限定瓶身還貼心附上有祥雲、燈籠、金鼠與傳統吉祥圖案的造型鑰匙環，串起吉祥、鴻運、幸運與財富。

▲▼金鼠「紅吱吱彩妝」招喚好運氣 。（圖／品牌提供）

▲Christian Louboutin Beauty新年限定禮盒

紅色不僅代表喜氣，更是Christian Louboutin Beauty的代表色。為了歡迎金鼠年，品牌特地準備大方喜氣的禮盒，盒上還有創辦人Christian Louboutin先生手寫的題字，獻上紅底鞋最誠摯溫暖的祝福。手繪的吉祥金鼠圖案，以及品牌最具代表性的紅底鞋印。

▲▼金鼠「紅吱吱彩妝」招喚好運氣 。（圖／品牌提供）

▲媚比琳 極綻色唇膏， 迪士尼限定版#233，390元。

開架彩妝霸主媚比琳與迪士尼攜手跨界合作，推出迪士尼限定彩妝系列，針對三大明星商品，打造超炫霓虹電光的紅色米奇臉部造型。其中唇膏體更是刻上經典米奇，可愛到讓人捨不得用。

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關鍵字：

金鼠年, 鼠年, 限定, 紅色, 彩妝
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