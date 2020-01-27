臉腫一圈？「小黃瓜減重法」甩肉超有感，只有一點要注意

▲小黃瓜有充足的纖維和水分，是減重的恩物。（圖／翻攝自IG/ssinz7、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

吃了幾天大魚大肉，是該開始控制體重了，試試「小黃瓜減重法」吧！據研究，小黃瓜含水量高且熱量低，富含酵素「磷脂酶」，能加速分解體內脂肪因子。更有許多女星曾分享，小黃瓜真的有神奇的甩肉效果。

▲涼拌方式食用，甩肉效果最佳。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

想要靠小黃瓜甩肉，只需掌握一個重點，也就是不能經過烹調，因為一烹煮它的磷脂酶被分解，會影響瘦身效果。像是先前為嬰兒肥所苦的的朴信惠，為了在鏡頭前更好看，除了增加運動量之外，她每天都一定會吃1~2根小黃瓜，幫助增加飽足感。

▲周揚青的小黃瓜食譜爆紅。（圖／翻攝自IG/gracechowwwww）

羅志祥女友周揚青減重成功，也是靠小黃瓜。她的減重菜單很容易，早餐以黃瓜搭無糖咖啡、午餐則是水煮蛋、燙青菜搭配水果，晚上則是一根黃瓜搭上優酪乳，靠著這個方式迅速瘦到仙女體重。

▲私下的周冬雨喜歡清淡飲食。（圖／翻攝自IG/zhoudongyu）

本來就骨感仙氣的周冬雨，控制飲食也是吃小黃瓜，她曾在微博上分享，下午茶內容是一根黃瓜、兩小段玉米、一把毛豆，以這樣的吃法，就算要胖也很難啊！

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