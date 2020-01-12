減肥不能吃火鍋？「吃鍋不胖」6大秘訣學起來　熱量狂降還能飽

▲吃火鍋容易胖？只要掌握6大秘訣，就能大幅降低熱量，讓你放心吃。（圖／翻攝IG＠nati_sxe10、讀者提供）

編輯／Amanda

近來氣溫又下降，天氣冷颼颼時就讓人想吃火鍋暖暖身，但吃火鍋好像容易胖？減肥不能吃鍋？其實只要懂得怎麼吃，就能大幅降低吃火鍋時吃進的熱量！快把以下6個營養師也推薦的「火鍋吃不胖」秘訣學起來，讓你寒冬放心吃鍋也不怕胖！

▲火鍋湯底也很重要，避開含油量高的麻辣湯，盡量選擇清湯。（圖／讀者提供）

1.火鍋湯底要選清湯



現在火鍋店內提供的湯底非常多種，除了麻辣湯底大家一看就知道熱量高，知道要避開外，還有一種湯底也要小心，就是俗稱「白湯」的豚骨湯底，味道香濃，雖然「看起來」清淡，但其實脂肪含量多，熱量也很高，最好選擇蔬菜熬製或是昆布高湯等清透可見底的清湯底才最好。

▲沙茶醬、芝麻醬等沾醬小小一碗隱藏高熱量。（圖／翻攝unsplash）



2.避開沙茶醬等高熱量沾醬



很多人吃火鍋一定要搭配沙茶醬、芝麻醬等沾醬才覺得過癮，但這類沾醬熱量超高，像是2大匙沙茶醬熱量就約有350大卡，含鈉量更是驚人，吃多了不胖才怪。習慣沾醬吃的人，營養師建議可以少許醬油、1匙蔥、蒜或辣椒自製沾醬，這樣熱量約僅有15大卡，連鈉含量也能大幅降低，另外可加一點白醋，有去油解膩的效果。

3.少吃火鍋料改吃原形食物



像是魚餃、蛋餃、花枝丸、起司球等常見的火鍋料都是加工食品，油脂、調味料、色素等添加物多，小小幾顆熱量就很高，但因份量小容易攝取過多，營養師建議要少吃，並盡量多吃蔬菜、肉品或海鮮等原形食物，可降低熱量，對健康也較有幫助。

▲許多人吃鍋無肉不歡，但只要調整蔬菜、肉和澱粉的飲食順序就沒問題。（圖／讀者提供）

4.調整飲食順序



吃火鍋會胖還跟飲食順序有關，很多人喜歡一開始就猛涮肉片搭配白飯來吃，吃到滿足時才放蔬菜下去煮，但這樣一來鍋裡會有很多油，油就容易附在蔬菜上一起被吃下肚，另外，也容易發生吃肉吃太多，想再吃菜時已經太飽的情況發生。建議調整順序，先從蔬菜開始吃起，再吃肉、再吃澱粉，吃完蔬菜時已經沒那麼餓了，也能幫助控制後續攝取的肉量和澱粉。

5.降低澱粉攝取



建議一開始吃火鍋不要急著配飯或麵食吃，等蔬菜、肉類吃到6、7分飽，再吃少量主食就好。另外要注意，像是芋頭、南瓜、玉米等都是澱粉類含量高的蔬菜，如果已經先吃了很多，最好別再另外吃主食，才能避免攝取過多熱量和醣類。

▲營養師建議，吃鍋時可把碳酸飲料或酸梅汁換成無糖綠茶，去油解膩、熱量也低。（圖／翻攝微博@我是娜扎）



6.無糖茶取代可樂或酸梅汁



許多火鍋店都會附有可樂、雪碧或果汁等汽水飲料機，或是許多人喜歡喝酸梅汁配火鍋，但碳酸飲料、酸梅汁等含糖量高，熱量也不低，是會默默墊高吃火鍋時攝取熱量的隱藏殺手。營養師建議最好改喝無糖茶類可去油解膩、幫助身體排油，也不容易胖。

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