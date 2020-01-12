米蘭男裝周／墨守成規的制服太無聊　Ferragamo玩混搭

▲看似迷彩軍裝其實是襯衫剪裁搭領帶，同時戴賽車手皮手套，表現男性多變形象。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

過去幾季一直採男女裝合併走秀的義大利品牌Salvatore Ferragamo，在創意總監Paul Andrew去年2月也接下女裝設計大權，並在6月時帶著男裝到佛羅倫斯辦秀獲得好評後，終於決定重回米蘭男裝周，今發表2020秋冬男裝，以男性6個形象為發想設計，但若真要定義哪一套是哪個角色頗有難度，因為經過重組，男性不限單一風格，可隨穿搭隨時自由改變形象。

▲Salvatore Ferragamo 2020秋冬男裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲創意總監Paul Andrew（右）與男裝設計師Guillaume Meilland一同謝幕。（圖／達志影像／美聯社）

創意總監Paul Andrew認為當代男性穿搭不該侷限在某個框架之中，他因此選擇商務人士、騎士、賽車手、帆船手、軍人與衝浪者等6個形象著手設計，但不是代表每個身分的「制服」，而是有趣的混搭，例如開場模特兒示範軍人所穿的軍大衣，以商務人士常穿的蘇格蘭人字呢打造，同時搭配衝浪者會穿的貼腿褲，這樣的混搭手法貫穿全系列，鼓勵男士穿出新意。

▲Salvatore Ferragamo 2020秋冬男裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

講究整體造型的Salvatore Ferragamo，配件系列亦是焦點，2020秋冬推出不少帥氣的騎士風格鞋款與軍靴設計；手袋則以皮革拼接帆布的輕量化旅行袋、相機包，襯托男式優雅、自在的一面。

▲Salvatore Ferragamo軍風鞋與手袋都是2020秋冬男裝秀焦點。（圖／達志影像／美聯社）