fb ig video ETtoday search mobile

米蘭男裝周／墨守成規的制服太無聊　Ferragamo玩混搭

> >

▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲看似迷彩軍裝其實是襯衫剪裁搭領帶，同時戴賽車手皮手套，表現男性多變形象。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

過去幾季一直採男女裝合併走秀的義大利品牌Salvatore Ferragamo，在創意總監Paul Andrew去年2月也接下女裝設計大權，並在6月時帶著男裝到佛羅倫斯辦秀獲得好評後，終於決定重回米蘭男裝周，今發表2020秋冬男裝，以男性6個形象為發想設計，但若真要定義哪一套是哪個角色頗有難度，因為經過重組，男性不限單一風格，可隨穿搭隨時自由改變形象。

▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Salvatore Ferragamo 2020秋冬男裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲創意總監Paul Andrew（右）與男裝設計師Guillaume Meilland一同謝幕。（圖／達志影像／美聯社）

創意總監Paul Andrew認為當代男性穿搭不該侷限在某個框架之中，他因此選擇商務人士、騎士、賽車手、帆船手、軍人與衝浪者等6個形象著手設計，但不是代表每個身分的「制服」，而是有趣的混搭，例如開場模特兒示範軍人所穿的軍大衣，以商務人士常穿的蘇格蘭人字呢打造，同時搭配衝浪者會穿的貼腿褲，這樣的混搭手法貫穿全系列，鼓勵男士穿出新意。

▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Salvatore Ferragamo 2020秋冬男裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

講究整體造型的Salvatore Ferragamo，配件系列亦是焦點，2020秋冬推出不少帥氣的騎士風格鞋款與軍靴設計；手袋則以皮革拼接帆布的輕量化旅行袋、相機包，襯托男式優雅、自在的一面。

▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 2020米蘭男裝周 Salvatore Ferragamo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Salvatore Ferragamo軍風鞋與手袋都是2020秋冬男裝秀焦點。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：

米蘭男裝周, Salvatore Ferragamo
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼

怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼

王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感

王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝 金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　 C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價 陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎 俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面