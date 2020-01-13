米蘭男裝周／PRADA越矛盾越吸睛　無袖背心四季都「不合時宜」

▲PRADA 2020 秋冬男裝秀展場。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／外電報導

PRADA 2020秋冬男裝系列時裝秀於米蘭登場，此次的秀場極具特色，由AMO設計團隊設計打造的虛擬義式廣場，分為兩個相同的場地，觀眾則從架高看台上俯瞰，門廊上的開口為模特兒製造許多隱藏空間，讓整體呈現了虛實交錯的超現實感，正好呼應服裝所強調的極端二元元素，巧妙結合服裝讓場面十分壯觀。

在 Instagram 查看這則貼文 Prada（@prada）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 12 日 上午 9:15 張貼

PRADA創意總監Miuccia Prada曾表示喜歡探索極端的事物，服裝輪廓透過不斷探索從兩個不同角度觀看，像是過去與未來、新與舊、運動和正式等極端的二元元素，都能在2020男裝系列中看到端倪。

其中，最能體現此極端二元理念的服裝就屬這款緊身毛衣背心莫屬，使用保暖的秋冬毛料材質，卻能同時完全裸露雙臂，一件衣服上展現了極端季節元素，如此「不合時宜」的設計正是令人眼睛一亮的原因所在。

秀場上還能看到其他多套服裝都呼應了極端的主題，像是經典西裝外套的部分，不是十分修身、貼身的剪裁，就是寬大、方正的Oversize款式，極大的反差讓畫面極具趣味性，這樣融合極端矛盾事物的方式，在設計上是相當大膽的挑戰。

PRADA也邀請了許多明星共襄盛舉，超模Barbara Palvin與小查Dylan Sprouse 以駝色系情侶裝一同亮相，還有日本男星演員松田翔太與大陸演員魏大勳同框比帥，義大利時尚部落客Chiara Ferragni也盛裝亮麗出席。

▲有不少來自世界各地的明星到場加持。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）



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