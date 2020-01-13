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凱特王妃的婚紗竟來自台灣「蕾絲王」！春夏絕美設計讓平民也能穿上

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▲▼威廉王子與凱特婚禮 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特（右）的婚紗蕾絲出自享譽國際的台灣蕾絲品牌偉特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

名人婚紗總吸引準新娘目光，猶記得英國威廉王子與凱特大婚當天，凱特身穿Alexander McQueen創意總監Sarah Burton打造的典雅婚紗大受好評，成為不少準新娘的理想範本，其精緻的蕾絲來自台灣之光、有「蕾絲王」封號的蕾絲大廠偉特，2020春夏LinLi Boutique也大量採用偉特蕾絲，創作絕美婚紗與禮服，讓「平民」們也能穿上和王妃同等級材質的嫁衣。

▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）

▲LinLi Boutique 2020春夏白金系列水袖挖背禮服。（圖／LinLi Boutique提供，以下同）

▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）

▲肩紗可拆的LinLi Boutique蕾絲透視禮服。

LinLi Boutique今年春夏重新演繹婚紗與禮服常見的白、金、黑三色，運用細緻亮片與珠花手工釘縫的偉特蕾絲，創作輕盈性感且可展露身形曲線的婚紗，搭配可拆式肩紗，變化更豐富；而不少準新娘勇於挑戰黑色，推出2套背部挖空設計並輔以亮片珠繡的華麗晚裝，凸顯個性美。

▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）

▲LinLi Boutique黑金挖背透視禮服（左），黑金挖腰開岔禮服。

除了頂級蕾絲加持，近來流行的羽毛元素也入設計，LinLi Boutique於卡肩袖上與群身點綴輕盈羽毛，隨著新娘在行進間輕輕晃動，風格浪漫；婚紗訂製服品牌Nicole+Felicia也擅長運用羽毛增添奢華感，剪裁俐落的白緞婚紗，只要點綴上羽毛，一切都不同了。

▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）

▲LinLi Boutique鴕鳥羽卡肩禮服。

▲▼ LinLi Boutique,Nicole + Felicia。（圖／公關照）

▲Nicole+Felicia擅長運用羽毛為白紗或禮服增添華麗風情。（圖／Nicole+Felicia提供）

關鍵字：

凱特, 偉特, LinLi Boutique
fashion.net

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