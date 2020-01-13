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安海瑟薇產二胎後首次公開亮相　深V亮片裙網友齊讚：恢復神速

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▲安海瑟薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇去年（2019）12月產下第二胎，12日產後首次公開亮相獻給美國評論家選擇電影獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星安海瑟薇（Anne Hathaway）在去年（2019）12月低調產下第二胎，短短不到一個月時間，昨（12日）她產後首次公開亮相，就獻給美國評論家選擇電影獎（Critics' Choice Movie Awards），安海瑟薇穿著Atelier Versace深V修身亮片禮服步上紅毯，清淡妝容隱藏不住好氣色，獲得網友一面倒表示，「狀態滿分。」

▲安海瑟薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇身穿Versace金色緊身裙雖然可見隆起小腹，不過身型沒有多餘贅肉。（圖／達志影像／美聯社）

安海瑟薇去年悄悄產下二胎，產後靜養不到一個月，昨日首次公開亮相於第25屆美國評論家選擇電影獎，安海瑟薇放下唯美的深棕色長髮，身穿一席Atelier Versace深V金色亮片禮服緩緩步上紅毯，蓬鬆的衣袖與裙身中央抓皺設計完美融合，尤以開衩至肚上的性感剪裁，展現安海瑟薇的美艷身型。最後再以緊身裙襬做收尾，佩戴Messika珠寶點綴，整體造型相當俐落，遊走於率性與性感之間，取得完美平衡。

▲安海瑟薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇頒發影帝獎給瓦昆菲尼克斯。（圖／達志影像／美聯社）

而距離生子不到一個月，還能看到安海瑟薇腹部隆起相當明顯，顯然仍處於恢復狀態，不過視線回到女神精緻的五官上，清淡妝容沒有多餘修飾，依舊能看出紅潤氣色，畫面曝光之後也引起全球網友熱議，「恢復神速」、「氣色太好了」、「緊身裙完全不顯臃腫。」隨後安海瑟薇也在場內頒發影帝獎給電影《小丑》演員瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），也讓外界相當期待兩人合作。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

安海瑟薇, Versace, Anne Hathaway, 瓦昆菲尼克斯, Joaquin Phoenix, Critics’ Choice Movie Awards
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