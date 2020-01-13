DIOR把報紙印在高筒運動鞋上　崩壞的「矽脂馬鞍包」超有哏

▲DIOR男裝呈現在粉紅色的空間裡。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR 2020春夏男裝在泰國曼谷舉辦預覽，白色建築內的粉紅空間裡，佇立著諾大的「CD」，彷彿重現秀場，男裝創意總監Kim Jones與美國藝術家Daniel Arsham合作，獻出「未來考古學」，也從DIOR歷史取材，例如重新詮釋20年曾有過的報紙印花，成為服裝、高筒運動鞋的圖案，再延燒一波熱潮。

▲報紙印花高筒運動鞋、包款。（圖／記者林明瑋攝，以下同）



▲限量馬鞍包以矽脂製成，表面刻意做出崩壞質感。

Kim Jones與Daniel Arsham激發出的火花，是想像DIOR經典設計在未來的時空裡，成為歷史遺跡，因此出現仿舊、侵蝕手法打造的作品，限量馬鞍包用的竟然不是皮革也不是布料，而是石膏模型經過崩壞處理，再以矽脂製成，被破壞的表面透出水晶石塊，顛覆對包包的想像。

▲DIOR在曼谷舉辦男裝預覽，CD兩字的裝置藝術佇立會場。（圖／品牌提供）

春夏季節的衣料輕盈，輪廓多半柔和，薄透襯衫刻意染出兩段顏色，西裝在Kim Jones手中總是有新想法，單邊領片裝飾增添層次，風衣右胸前的防水布是馬鞍線條，巧妙的細節，讓經典服裝有了變化。

▲西裝單一邊的領片裝飾，相當出色。



▲粉紅色的風衣加上領圍及帽子，經典又新奇，薄透的襯衫染上藍與白色。

熱賣的Saddle馬鞍包、運動鞋各自精彩，「journaux」報紙印花取材自2000年的春夏高級訂製服，呈現出有些斑剝的印刷感，也呼應了「未來考古學」主題，與RIMOWA的超級聯名更是未開賣即轟動，連女生也抵擋不了魅力，將於1月1日在台灣正式上市。

▲DIOR and RIMOWA特別系列。

▲圓筒包、飾品都很出色。