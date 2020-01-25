吃飯速度放慢點！網傳吃不胖「平腹進食法」，趕快學起來

▲不胖小腹的飲食法，就從禁冰、喝常溫水開始。（圖／翻攝自aoi186、lovely_szi)

記者曾怡嘉/ 綜合報導

多吃又想不發胖，真的是天方夜譚！除了稍微的飲食控制外，日前瘦身版有網友分享超強「平腹」進食法，只要小腹平坦，看起來相對變瘦，而且真的一點都不難。







▲小S曾分享已經10多年不喝冰飲。（圖／翻攝自IG/elephantdee，以下同）

喝溫水或常溫水

喝冰飲對身體沒有好處，根據研究報告指出，冰飲會稀釋身體內的消化蛋白質和消化酶，中醫也說子宮受寒會導致腹部下方脂肪累積。許多女星像是小S和楊謹華都曾分享，飲料一定得戒冰，當身體越燥、口越渴時，反而更要喝溫熱水，如果不習慣溫水，也可以從常溫水開始。

▲睡前不要吃，晚餐也早一點開動比較好。

睡前2小時不要進食

雖然有睡前吃宵夜不會發胖一說，但睡前吃東西總是容易打擾體內新陳代謝的運作，若吃了不消化的東西還會引起胃凸、肚脹導致不適，所以晚餐盡量吃足份量，記得睡前2小時一定別進食，否則小腹明天就出來見人。

▲不要狼吞虎嚥，邊拍邊吃也能放慢速度。（圖／翻攝自IG/aoi186）

吃飯速度盡量放慢

很多人吃飯速度太快，吃飽後總是小腹脹又胃凸，讓人好困擾。其實要消除腹部脂肪可從吃飯著手，放慢吃飯速度不僅能減低焦慮，將吃東西的時間拉長，使大腦有充足時間接受已吃飽了的訊息，或是吃到一個階段能站起來走一下，都能幫助自己不要過度進食。

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