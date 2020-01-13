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贊達亞穿貼身背心秀出完美胸型　背後全空＋「炫腹」火辣出席影評人獎

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▲贊達亞 。（圖／達志）

▲贊達亞科爾曼（Zendaya）今出席美國影評人選擇獎。（圖／達志影像，以下同）

記者王則絲／台北報導

由美國廣播影評人協會（Broadcast Film Critics Association，簡稱BFCA）所舉辦的影評人選擇獎（Critics' Choice Awards）頒獎典禮於台灣時間今（13日）上午正式展開，眾多女星們都盛裝出席，而其中飾演蜘蛛女而爆紅的贊達亞科爾曼（Zendaya）以一身桃紅「炫腹」裝成全場最搶眼。

贊達亞身上的桃紅套裝來自於TOM FORD 2020春夏系列，亮面材質的立領短版背心，材質是十分柔軟又貼身的，且從側邊開始到背後則是全鏤空！年紀僅23歲的贊達亞充滿年輕活力，高䠷纖細的身材毫無一絲贅肉可言，雖然服裝正面包緊緊，但因貼身的材質而更凸顯了胸型，加上背後鏤空與絕美腹肌，即使沒露出雙腿也性感爆棚，贊達亞用她年輕、亮麗的外表撐住了這套前衛的服裝，穿起來甜美、性感又相當有氣勢。

▲贊達亞 。（圖／達志）▲贊達亞 。（圖／達志）

▲桃紅套裝來自TOM FORD 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@tomford）

拉近看，可以發現贊達亞今日的妝容也與服裝巧妙搭配，桃紅色眼妝沒有大面積暈染、粗眼線，走的是淡雅路線，卻不失存在感，增添了幾分可愛氛圍，唇彩則選擇裸色，不搶走風采。頭髮的部分刻意接長到臀部，並編滿整頭的細辮子，讓她舉手投足都充滿氣勢。

▲贊達亞 。（圖／達志）

▲贊達亞 。（圖／達志）

此造型一露出粉絲們便為之瘋狂，一邊驚呼一邊狂按愛心：「辣！」、「這女孩永遠不會穿錯衣服」、「這上衣太適合她」，甜美的笑容更是迷死人。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

贊達亞, Zendaya, BFCA, Critics’ Choice Awards, 影評人選擇獎, TOM FORD, 桃紅, 腹肌
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